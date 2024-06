Großfamilie? Brooklyn Peltz-Beckham möchte schnell Kinder

Brooklyn Peltz-Beckham (25) scheint schon mitten in der Familienplanung zu stecken. Nach der Hochzeit mit seiner Nicola (29) möchte der Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49) unbedingt Kinder – und das so bald wie möglich. "Ich wollte schon immer ein junger Vater sein, aber das hängt natürlich von meiner Frau ab", schmunzelt das Model im Interview mit InStyle. Die Schauspielerin wolle aber ebenfalls unbedingt Nachwuchs. Auch über Namen habe das Paar schon gesprochen und zumindest beim Nachnamen herrscht Einigkeit: "Ich wollte den Namen meiner Frau in Ehren halten, und wir haben so lange darüber nachgedacht und dachten uns: 'Wenn wir Kinder haben, würden wir gerne kleine Peltz-Beckhams rumlaufen haben.'"

Von Brooklyns Kinderwunsch ließ sich also auch Nicola anstecken. Dass ihr Liebster unbedingt Vater werden will, begeisterte die "Lola"-Darstellerin regelrecht. "Ich liebe es, dass er so gerne Vater werden möchte", schwärmte sie bereits zu Beginn des Jahres gegenüber Nylon. Beide seien sich einig, dass sie eine möglichst große Familie wollen. Immerhin wuchs Brooklyn mit drei Geschwistern auf. Und auch Nicola war nicht allein zu Hause: Sie hat neben einer Schwester noch ganze sechs Brüder. Ob die beiden schon geplant haben, wann genau es Mini-Peltz-Beckhams gibt, verrieten sie bisher nicht.

Verheiratet sind Nicola und Brooklyn bereits seit April 2022. Gefeiert wurde natürlich groß und mit jeder Menge Stars in Palm Beach. Aber deswegen war es nicht weniger emotional, wie die 29-Jährige People verriet. Vor allem einen Moment werde sie so schnell nicht vergessen. Denn ihre Oma, die auch ihre Trauzeugin war, legte kurz vor der Zeremonie einen großen Auftritt hin: "Kurz bevor ich mit meinem Vater zum Traualtar schritt, hörte ich, wie alle klatschten und jubelten. Das lag daran, dass meine Nani ihre Blumen dabei hatte und den Gang entlang tanzte, das hat mich so glücklich gemacht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham bei der Met Gala 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Brooklyn und Nicola bald Eltern werden? Nee, sie lassen sich bestimmt noch ein paar Jahre Zeit. Ja, lange dauert das sicher nicht mehr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de