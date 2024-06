"Keine Angst vor Hate": Joelina Karabas zeigt ihre Kurven!

Joelina Karabas (24) steht zu ihrem Körper. Die Tochter von Daniela Büchner (46) präsentiert sich im Netz gerne freizügig – so auch jetzt. In ihrer Instagram-Story teilt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ein Spiegelselfie von sich und zeigt dabei ihre Kurven. In einem knappen, schwarzen Bikinihöschen und orangefarbenem Bandeau-Top posiert Joelina selbstbewusst und sexy. "Ich hab das Bikini-Bild ohne groß nachzudenken gepostet und auch ohne Hintergedanken. Eine ganz normale Frau im Bikini", erklärt sie im Interview mit RTL.

Die Meinung anderer sei Joelina egal. "Ich hatte keine Angst vor Hate und habe tatsächlich keine einzige Hate-Nachricht bekommen und war etwas überrascht", erzählt die Forsthaus Rampensau-Kandidatin. Sie fügt hinzu: "Aber umso schöner war es, die ganzen lieben Nachrichten zu lesen!" "Du machst mit diesem Statement so vielen Frauen Mut, danke", lautet unter anderem das Feedback ihrer Fans.

Das sah in der Vergangenheit anders aus. Vor rund einem Jahr bekam Joelina fiese Nachrichten, nachdem sie ein Bikini-Pic von sich gepostet hatte. "Ich bin nicht mutig, um mich so zu zeigen, sondern es ist ein ganz normaler Bikini-Body. Ich finde es so schade, dass man heutzutage wegen seines Körpers angegriffen wird", verteidigte sich die 24-Jährige damals in ihrer Story.

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Influencerin

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas im Juni 2023

