So läuft es bei Joelina Karabas mit den Männern

Joelina Karabas, Tochter von Reality-Star Danni Büchner (46), kann sich über mangelndes Interesse der Männerwelt nicht beklagen. Im Interview mit RTL verriet sie über ihr neues Leben in Hamburg: "Puh, die Männer. Ich sag' mal so, ich kann mich nicht beschweren. Angebote sind auf jeden Fall da. Die Frage ist dann natürlich, was man draus macht." Die 23-Jährige war erst vor Kurzem von Mallorca in die Hansestadt gezogen, nachdem sie ihre Ausbildung zur Stewardess abgeschlossen hatte.

Mit Männern aus ihrer Arbeitswelt, wie den Piloten, habe Joelina allerdings nur beruflich zu tun, wie sie RTL weiter erklärte. Ob sie Interesse an einer Romanze über den Wolken hat? "Das muss jeder für sich selbst wissen", kommentierte Joelina das Thema mit einem Augenzwinkern. Außerdem sprach sie darüber, dass das neu gewonnene Hamburger Großstadtleben viele Veränderungen mit sich bringe. So müsse sie nun ihren Alltag neu organisieren und sämtliche Verpflichtungen selbst übernehmen, was ihr zuvor Mama Danni abgenommen hatte. In ihrer Freizeit treffe sie sich oft mit neuen Freunden oder bleibe einfach zu Hause, um "aufzuräumen", wie sie lachend erzählte.

Joelina trat erstmals in die Öffentlichkeit, als Mama Danni vor Jahren Deutschland verließ, um mit Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) auf Mallorca zu leben. Seither war sie bei Goodbye Deutschland und anderen TV-Formaten zu sehen. Danni selbst vermisst ihre Tochter sehr, wie sie bereits in Interviews erwähnte.

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Reality-Sternchen

RTLZWEI Danni Büchner mit ihren Kindern Jada, Diego, Jenna und Joelina

