Umzug nach Hamburg: Danni Büchner vermisst Tochter Joelina

Für ihren Job als Flugbegleiterin zog Joelina Karabas (24) nach Hamburg. Das fällt ihrer Mama Danni Büchner (46) sichtlich schwer, wie sie im RTL-Interview verrät: "Sie ist doch gerade erst aus meinem Bauch raus und dann zieht die einfach weg [...]. Ich vermisse sie schon sehr." Zwar unterstützt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ihre Tochter bei ihrem Werdegang, dennoch mache ihr die Distanz zu schaffen: "Zurzeit ist es ganz schlimm mit dem Vermissen."

Auch wenn sich Danni und Joelina momentan weniger persönlich sehen, bleibt das Mama-Tochter-Duo telefonisch in Kontakt: "Ich habe heute Morgen erst mit ihr telefoniert. Und sie hat gesagt: 'Mami, ich bin doch nicht aus der Welt.' Ich dann so: 'Ja, aber bitte ruf doch mal regelmäßiger an.'" Doch auch das lasse sich als Flugbegleiterin nicht immer umsetzen.

Danni blickte dem Auszug ihrer Tochter mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen, wie sie in einem früheren Interview mit Bild gestand. "Ich freue mich für meine Tochter. Das ist ein großer und richtiger Schritt. Aber klar trage ich auch Wehmut in mir. Joelina wird mir sicher fehlen – als Tochter, als Unterstützerin, als Freundin", gab die 46-Jährige zu. Joelina habe sich eine "süße Wohnung" gemietet, die sie sich von ihrem Gehalt leisten könne.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Bekanntheit

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Tochter von Daniela Büchner

