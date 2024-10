Joelina Karabas zieht für Job als Stewardess nach Hamburg

Das Herz von Reality-TV-Star Daniela Büchner (46) ist schwer: Ihre älteste Tochter Joelina Karabas (24) wird bald das heimische Nest auf Mallorca verlassen, um in Hamburg als Flugbegleiterin zu arbeiten. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung hat die 24-Jährige direkt einen Job bei einer großen deutschen Fluggesellschaft in der Hansestadt ergattert. Für Danni heißt es deshalb nun schon ganz bald Abschied nehmen: "Ich freue mich für meine Tochter. Das ist ein großer und richtiger Schritt. Aber klar trage ich auch Wehmut in mir. Joelina wird mir sicher fehlen – als Tochter, als Unterstützerin, als Freundin", erklärt die einstige Dschungelcamp-Kandidatin gegenüber Bild.

Dass Joelina nun Mallorca verlässt, ist offenbar eine kurzfristige Entscheidung. Denn ursprünglich wollten die ehemalige Reality Queens-Teilnehmerin und ihre Schwester Jada (19) auf der spanischen Insel zusammenziehen – doch gemeinsame Wohnungsbesichtigungen endeten oft im Streit. Jetzt freut sich die angehende Flugbegleiterin auf ihr neues Zuhause in Hamburg. "Ich habe mir eine süße Wohnung gemietet. Die kann ich mir von meinem Gehalt gut leisten", schwärmt sie im Interview mit der Boulevardzeitung von ihrem neuen Lebensabschnitt.

Auf die berufliche Selbstständigkeit ihrer Kinder ist Danni sehr stolz. Das verriet die 46-Jährige vor wenigen Wochen im Interview mit Promiflash. "Das Gute ist, meine Kinder haben alle einen normalen Job", berichtete die TV-Persönlichkeit und erklärte: "Meine Tochter Jada studiert Jura, mein Sohn arbeitet für einen Kundenservice bei einer großen Telefongesellschaft. Joelina ist Flugbegleiterin."

Anzeige Anzeige

Promiflash Joelina und Jada Karabas

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Töchtern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige