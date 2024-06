Ohne Brittany: Jax Taylor feiert ausgiebig in Las Vegas!

Jax Taylor (44) lässt es sich gut gehen! Nachdem der Reality-TV-Star erst kürzlich deutlich gemacht hatte, dass er und seine Frau Brittany Cartwright (35) zwar getrennt seien, aber an ihrer Ehe arbeiten, wurde er jetzt dabei gesichtet, wie er ordentlich Party machte. Zusammen mit seinem ehemaligen "Vanderpump Rules"-Kollegen Tom Schwartz stand er am Samstag hinter der Bar des Daylight Beach Clubs in Las Vegas, wo er den Leuten Drinks einschenkte und selbst einige Shots kippte. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen außerdem, wie sich Jax unter die Menge mischte und sich mit einigen weiblichen Gästen unterhielt, darunter eine Frau in einem neonpinken Bikini.

Ob das mit Brittany abgesprochen ist? Nach dem Staffelfinale ihrer TV-Show "The Valley" äußerte sich Jax nämlich gerade erst auf X bezüglich des Beziehungsstatus mit seiner Frau. Auf die Frage eines Fans, ob die beiden wieder zusammen sind, antwortete er: "Bitte denkt daran, dass die Folge von gestern Abend vor fast einem Jahr gedreht wurde." Das Paar lebe getrennt, habe jedoch sehr viel an sich gearbeitet und sei momentan viel glücklicher.

Wie Jax und Brittany an sich und ihrer Ehe arbeiten, offenbarte der 44-Jährige kürzlich in seinem "When Reality Hits with Jax and Brittany"-Podcast: Sie experimentieren ein wenig herum! "Wir versuchen viele verschiedene Dinge: Therapie, räumliche Trennung und vielleicht, möglicherweise, Dates mit anderen Leuten", offenbarte er und ergänzte: "Wir wollen alles ausprobieren, bevor wir den Weg der Scheidung einschlagen – falls es dazu kommen wird." Er und seine Liebste seien sich einig, was Verabredungen mit anderen Menschen angeht – während einer Auszeit sei es normal, andere Leute kennenzulernen. Der "The Valley"-Star sei aber derzeit nicht bereit für diesen Schritt. "Ich gehe mit niemandem aus – und ich habe nicht vor, mit jemandem auszugehen", stellte er klar.

Getty Images Jax Taylor, TV-Bekanntheit

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, Reality-TV-Stars

