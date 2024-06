Rio Ferdinand und Kate schmeißen große Party für Sohn Lorenz

Der 18. Geburtstag ist ein ganz besonderer Anlass – und verdient eine ganz besondere Party! Das finden auch Ex-Fußballer Rio Ferdinand (45) und seine Partnerin Kate (33). Deswegen schmiss das Paar dem ältesten der Sprösslinge, Lorenz, auch eine riesige Party. In ihrer Instagram-Story hielt die The Only Way Is Essex-Darstellerin die Fete fest, denn die hatte es allem Anschein nach in sich. "Was für eine Nacht. Vor dem Wahnsinn", schrieb die Stiefmama des Geburtstagskindes zu den Schnappschüssen. Kate filmte nicht nur die extravagante Deko, den coolen Dancefloor und die frisch gemixten Cocktails. In den kurzen Videos sieht man auch den stolzen Papa mit seinem Sohn herumalbern: Der Fußballprofi hält seinem Sohn wie einem Baby das Kinn.

Rios Kinder sieht man nicht allzu oft in den Medien. Der Sportler ist sehr auf die Privatsphäre seiner Familie bedacht. Doch das ändert sich jetzt für seinen Ältesten, denn Lorenz ist seinem Papa sehr ähnlich. Der 18-Jährige ist seit wenigen Wochen unter Vertrag beim Fußballklub "Brighton & Hove Albion F.C." Anders als sein Papa ist Lorenz allerdings Torhüter und nicht Abwehrspieler. Auch das feierte Rio mit einem süßen Post im Netz. Da schrieb er: "Unser Ältester ist auf seiner eigenen Reise im Fußball. Ein schöner Moment, verdient durch harte Arbeit und Einsatz. Lieb' dich, Lorenz!"

Rio und seine Partnerin Kate sind seit 2019 miteinander verheiratet. Neben Lorenz haben die beiden noch vier andere Kinder, obwohl Kate nur die leibliche Mama von den beiden jüngsten Sprösslingen ist. Die drei älteren Kids entstanden während der Ehe von Rio und Rebecca Ellison (✝34). Diese ist 2015 an Brustkrebs verstorben.

