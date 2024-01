Nach fünf Kindern: Will Kate Ferdinand noch mehr Nachwuchs?

Gibt es etwa bald wieder Nachwuchs? Seit 2019 sind Kate (32) und Rio Ferdinand (45) miteinander verheiratet. Der Fußballer brachte seine drei Kinder Lorenz, Tate und Tia mit in die Ehe. Gemeinsam bekam das Paar noch zwei weitere Kinder – Söhnchen Cree und Tochter Shae. Doch kann sich die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin noch weiteren Nachwuchs vorstellen? Kate plaudert nun offen über ihre Babyplanung!

In einer kleinen Fragerunde in Kates Instagram-Story hakt ein neugieriger User nach: "Möchtest du noch mehr Kinder?". Auf die Frage findet die Britin eine klare Antwort. "Der Laden ist geschlossen. Fünf [Kinder] sind mehr als genug", klärt Kate auf. Die Familienplanung scheint bei ihr und Rio somit endgültig abgeschlossen zu sein.

Die Geburt von Kates Tochter Shae war alles andere als einfach. Das Mädchen kam mit einer angeborenen Lungenentzündung auf die Welt – ein großer Schock für Kate. "Ich bin wirklich stark, aber wenn ich darüber rede, muss ich weinen", erklärte sie nach der Entbindung auf Instagram.

Kate und Rio Ferdinand im Dezember 2023

Kate Ferdinand mit ihren Kindern, 2023

Kate Wright und Rio Ferdinand im Mai 2018

