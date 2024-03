"Weigere mich": Rio Ferdinand geht vor Kate nicht aufs Klo!

Rio Ferdinand (45) hat deutliche Regeln, was das stille Örtchen betrifft: Er will nicht vor seiner Ehefrau Kate (32) auf die Toilette gehen! Das verrät der ehemalige Fußballer im "Therapy Crouch"-Podcast gegenüber Peter Crouch (43). "Ich weigere mich, es im gleichen Raum zu tun. Ich habe damit ein ernsthaftes Problem!" Der Sportler sei der Annahme, dass das die Romantik zwischen ihm und seiner Liebsten zerstöre. Auch dieser gehe es ähnlich. "Kate hat noch nie in ihrem Leben gefurzt. Sie verrichtet niemals ein großes Geschäft!", scherzt Rio und fügt hinzu: "Wenn sie vor mir pupsen würde, könnte es romantisch gesehen aus und vorbei sein!"

Bei gemeinsamen Urlauben komme es sogar dazu, dass der 45-Jährige nachts das Zimmer verlassen müsse. Der ehemalige Manchester United-Star erklärt: "Ich weiß, dass viele Leute [...] gesehen haben, wie ich mitten in der Nacht durch Hotels gelaufen bin, um eine behindertengerechte Toilette aufzusuchen oder eine Ersatztoilette – damit ich mich erleichtern konnte!" Das sei es ihm jedoch wert gewesen, um die Romantik mit seiner Kate zu wahren. Die Entscheidung eines Freundes, zwei Toiletten nebeneinander zu bauen, verstehe er daher ganz und gar nicht: "Sie nennen sie Throne! [...] Das ist doch furchtbar, oder?"

Mit seinem Schatz ist der damalige Nationalspieler bereits seit 2019 verheiratet und das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Rio bringt drei weitere Sprösslinge mit in die Ehe, deren Mutter Rebecca Ellison (✝34) an Brustkrebs verstarb. Über das siebenköpfige Familienglück sei seine Kate besonders froh und wünsche sich keinen Nachwuchs mehr. Das verriet sie Anfang des Jahres auf Instagram. "Der Laden ist geschlossen. Fünf sind mehr als genug!", merkte die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin an.

Anzeige

Instagram / xkateferdinand Kate und Rio Ferdinand im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / xkateferdinand Kate Ferdinand mit ihren Kindern, 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de