Unfall im Urlaub: Rio Ferdinands Sohn musste ins Krankenhaus

Der dreijährige Cree, Sohn von Rio (46) und Kate Ferdinand (33), musste nach einem Zwischenfall während eines Familienurlaubs auf den Malediven ins Krankenhaus gebracht werden. Die ehemalige TOWIE-Darstellerin teilte die beunruhigenden Neuigkeiten auf Instagram und postete in ihrer Story ein Foto aus dem Inneren eines Krankenwagens, auf dem sie mit ihrem Sohnemann zu sehen ist. Über das Bild schrieb sie: "Wir beendeten einen tollen Urlaub mit einem gebrochenen Schlüsselbein. Mein Junge verletzt sich einfach immer wieder!" In den vergangenen Tagen habe es daher wenig Schlaf, viele Kuscheleinheiten sowie Fernsehen und Schokolade für den kleinen Patienten gegeben.

Rio und seine Frau Kate waren mit ihren fünf Kindern und deren Opa Julian in das südasiatische Inselparadies gereist. Der Ex-Fußballprofi und die Podcasterin sind seit 2019 verheiratet und hießen den gemeinsamen Sohn Cree im Dezember 2020 auf der Welt willkommen. Ihre Tochter Shae, die letztes Jahr per Kaiserschnitt zur Welt kam, vervollständigte die große Familienbande. Kate ist nämlich zudem Stiefmutter von Rios drei Kindern Lorenz, Tate und Tia aus seiner früheren Ehe mit Rebecca Ellison, die 2015 an Brustkrebs verstarb.

Die Familie Ferdinand steht selten im Rampenlicht, da Rio großen Wert auf die Privatsphäre seiner Liebsten legt. Doch für seinen Ältesten, Lorenz, macht er eine Ausnahme – und das mit gutem Grund: Der 18-Jährige tritt in die sportlichen Fußstapfen seines berühmten Vaters! Kürzlich unterschrieb Lorenz seinen ersten Vertrag beim Fußballverein "Brighton & Hove Albion F.C.". Anders als sein Papa hat er sich allerdings für die Position des Torhüters entschieden, statt wie Rio in der Abwehr zu spielen. Der Brite feierte diesen besonderen Meilenstein mit einem liebevollen Instagram-Post. Dazu erklärte er: "Unser Ältester ist auf seiner eigenen Reise im Fußball. Ein schöner Moment, verdient durch harte Arbeit und Einsatz. Lieb’ dich, Lorenz!"

Anzeige Anzeige

Instagram / xkateferdinand Kate Ferdinand im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / xkateferdinand Kate und Rio Ferdinand im Dezember 2023

Anzeige Anzeige