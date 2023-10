Rio und Kate Ferdinand feiern vierten Hochzeitstag in Paris

Die beiden genießen romantische Zeit zu zweit! Schon seit vielen Jahren gehen Kate (32) und Rio Ferdinand (44) zusammen durchs Leben. 2019 hatten sie dann geheiratet, ein Jahr später ist ihr erster Sohn Cree zur Welt gekommen. Erst im Juli dieses Jahres rundete Töchterchen Shae das Familienglück ab. Nun nehmen sich die britische Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner aber Zeit für sich: Kate und Rio feierten ihren vierten Hochzeitstag!

Für einen Kurztrip reisten die zwei in die Stadt der Liebe: Paris. Dort verbrachten die TV-Stars 48 Stunden zusammen, gingen zusammen essen und auf das Usher (44)-Konzert. Unter anderem feierten sie dort auch ihren Hochzeitstag. Auf Instagram teilt Kate davon einige Einblicke und niedliche Schnappschüsse. Rio hingegen wünscht seiner Frau auf seinem Profil alles Gute zum Hochzeitstag. "Ich liebe dich mehr", schreibt der Fußballer dazu.

Erst vor wenigen Wochen meldete sich Kate mit einem Update, nachdem sie ihr zweites Kind auf die Welt gebracht hatte. Sie nahm sich nämlich einige Zeit für sich und ihre Familie. "Es geht uns beiden gut, obwohl sie mit einer Lungenentzündung auf die Welt gekommen ist und uns einen Schrecken eingejagt hat. Zum Glück hat sie sich schnell erholt", teilte die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit auf ihrem Profil mit.

Getty Images Kate Wright und Rio Ferdinand bei der Europapremiere von "Toy Story 4"

Instagram / xkateferdinand Rio und Kate Ferdinand, September 2023

Instagram / xkateferdinand Kate Ferdinand mit ihrer Tochter Shae

