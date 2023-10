Kate Ferdinand spricht erstmals über schwere Geburt von Shae

Kate Ferdinand (32) fasst sich ein Herz. Die einstige The Only Way is Essex-Darstellerin hatte im März ihre zweite Schwangerschaft verkündet. Im Juli wurden sie und ihr Mann Rio Ferdinand (44) Eltern einer Tochter. Leider kam es für die frischgebackene Mama zu einem großen Schockmoment: Shae kam mit einer angeborenen Lungenentzündung auf die Welt und musste einige Tage im Krankenhaus verbringen. Wie schwer die Zeit für Kate war, zeigt sie jetzt in einem emotionalen Video.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 32-Jährige einen Clip, in dem sie mit ihrer Kleinen zu sehen ist. Der Beitrag zeigt Kate, die sich Tränen aus den Augen wischt, nachdem Shae auf eine Spezialstation verlegt werden muss. "Ich bin wirklich stark, aber wenn ich darüber rede, muss ich weinen – weil ich sie jetzt hier haben will", erklärte die Beauty in dem Video. Sie habe sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt.

Inzwischen sei der kleine Wonneproppen wohlauf. Via Instagram hatte Kate vor wenigen Wochen ein Update gegeben. "Es geht uns beiden gut, obwohl sie mit einer angeborenen Lungenentzündung auf die Welt gekommen ist und uns einen Schrecken eingejagt hat, zum Glück hat sie sich schnell erholt", klärte Kate ihre Fans auf.

