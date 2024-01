Fünf Monate nach Geburt: Kate Ferdinand zeigt Hammer-Body!

Sie ist wieder in Topform! Im Sommer dieses Jahres konnten Kate (32) und Rio Ferdinand (45) ein weiteres Familienmitglied auf der Welt willkommen heißen – sie wurden Eltern einer Tochter. Vor allem für die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin waren die ersten Monate schwer, weil ihre Kleine mit einer angeborenen Lungenentzündung zur Welt kam. Doch von den Sorgen der letzten Monate ist nicht mehr viel zu sehen: Kate präsentiert sich glücklich und mega-heiß im Netz!

Via Instagram teilt die 32-Jährige ein paar Eindrücke von ihrem Weihnachtstrip in die Sonne. Zusammen mit der gesamten Familie verbrachten die Ferdinands das Fest der Liebe auf den Malediven. Und vor allem Kate ließ da die Seele ordentlich baumeln. Mit etlichen Bikini-Pics zeigt die einstige Reality-TV-Beauty, wie happy sie ist. Besonderer Hingucker dabei: ihr ziemlich durchtrainierter Körper – und das fünf Monate nach der Entbindung ihrer Tochter Shae.

Trotz dieses doch ziemlich luxuriösen Trip überrascht die Familie mit einem niedlichen Detail – an Weihnachten tragen alle Pyjamas eines irischen Fashion-Discounters. "Primark-Pjs und nicht Prada! Das sind Goals. Nur weil man Geld hat, kann man trotzdem bodenständig sein" oder "Ich finde es toll, wie du mit den passenden Schlafanzügen von Primark die Realität bewahrst", kommentierten Fans unter dem Insta-Post.

Instagram / xkateferdinand Kate und Rio Ferdinand im Dezember 2023

Instagram / xkateferdinand Kate Ferdinand, Model

Instagram / xkateferdinand Kate Ferdinand mit ihrem Stiefsohn

