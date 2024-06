Erneute Hochzeit? Amira Pocher spricht über ihr Liebesleben

Amira Pocher (31) sorgt seit ihrer Trennung von Oliver Pocher (46) immer wieder für Schlagzeilen. Im Mittelpunkt dieser steht vor allem ihr Privatleben. Wie genau es aktuell um dieses steht und ob die Moderatorin irgendwann noch einmal vor den Traualtar treten will, verrät sie nun in einer aktuellen Folge des "Liebes Leben"-Podcasts. "Sollte ich lange in einer neuen Beziehung sein, glücklich und alles passt – natürlich kann ich mir dann irgendwann mal vorstellen, es vielleicht noch mal zu wagen", plaudert sie im Gespräch mit ihrem Bruder Hima aus.

Dass die Ex des Komikers die Suche nach der großen und vor allem ewigen Liebe noch immer nicht aufgegeben hat, macht sie weiter deutlich. Demnach lässt sie die Hörer des Podcasts nur wenig später wissen: "Ich bin 31. Ich bleibe doch jetzt nicht mein restliches Leben irgendwie Single und unverheiratet – so läuft das nicht! Hallo?" Doch obwohl sie einer erneuten Hochzeit gegenüber keineswegs abgeneigt sein soll, verrät Amira nicht, ob und wen sie aktuell datet – wobei das nicht bedeutet, dass sie nicht die ein oder andere Nachricht von Männern im Netz bekommt. Vor allem, dass sie sich zuletzt öffentlich zur "Er-Sie-Zahlt"-Thematik geäußert hatte, schien manch einen dazu bewegt zu haben, in die DMs der Österreicherin zu sliden.

Wie die Beziehung zu ihrem Verflossenen Oliver heute ist, plauderte dieser mehr oder weniger vor einigen Wochen in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt!" aus. Als ein Zuschauer wissen wollte, ob er seiner Ex Amira ein Geschenk zum damals bevorstehenden Muttertag mache, entgegnete dieser zunächst nur: "Ja, eine Plastiktüte." Zwar machte das erst mal deutlich, wie angespannt das Verhältnis des einstigen Paares noch immer zu sein scheint, jedoch zeigte sich der Comedian abschließend doch noch etwas versöhnlicher: "Nee, im Ernst: Ich würde Amira genauso etwas schenken. Sie hat ja auch etwas geleistet. Als Mutter macht sie einen guten Job."

