Sexuelle Belästigung: Elon Musk von Ex-Mitarbeitern verklagt

Elon Musk (52) wird mit harten Vorwürfen konfrontiert. Acht ehemalige SpaceX-Mitarbeiter haben den Unternehmer wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung verklagt. Wie aus der Klageschrift, die Us Weekly vorliegt, hervorgeht, gaben die Ex-Angestellten an, Elon würde "Frauen als Sexualobjekte" behandeln, "die nach ihrer BH-Größe bewertet wurden." Darüber hinaus soll er Personal unrechtmäßig gekündigt, Vergeltungsmaßnahmen für Informanten ergriffen und rechtswidrige Geschäftspraktiken ausgeübt haben.

Elon hatte SpaceX 2002 gegründet – seit 2020 führt das US-amerikanische Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen die bemannten Zubringerflüge der NASA zur ISS durch. Seine ehemaligen Mitarbeiter behaupten jedoch, dass das Arbeitsumfeld in der Firma alles andere als fortschrittlich sei: "[Musk] preist die Space Exploration Technologies Corporation ('SpaceX') als Vorreiter einer schönen neuen Welt der Raumfahrt an, führt sein Unternehmen aber in einem finsteren Zeitalter... indem er den Arbeitsplatz mit unzüchtigen sexuellen Scherzen bombardiert und denjenigen, die das 'Animal House'-Umfeld infrage stellen, anbietet, dass sie sich einen anderen Arbeitsplatz suchen können, wenn es ihnen nicht gefällt." In dem Unternehmen herrsche angeblich eine "durchdringend sexistische Kultur" und der Humor sei oft auf Kosten von Frauen und Angehörigen der LGBTQ+-Community.

Die acht ehemaligen Angestellten Paige Holland-Thielen, Yaman Abdulhak, Scott Beck, Rebekah Clark, Deborah Lawrence, Claire Mallon, Tom Moline und André Nadeau sollen bereits in einem offenen Brief an die Geschäftsleitung auf das Arbeitsumfeld aufmerksam gemacht haben. Doch daraufhin seien sie entlassen worden. In der Klageschrift steht dazu: "Nach den vorliegenden Informationen hat der Beklagte Musk die Kündigungen der Kläger persönlich angeordnet."

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musik im September 2015 in Fremont

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sich Elon noch zu den Vorwürfen äußern wird? Ja, davon gehe ich aus. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de