Trauriges Geständnis: Kris Jenner erlitt damals Fehlgeburt

Kris Jenner (68) packt über ein düsteres Kapitel in ihrem Leben aus. Die US-amerikanische Fernsehpersönlichkeit hat insgesamt sechs Kinder. Doch wie sie in der aktuellen Folge von The Kardashians verrät, war die Reise zum Kinderwunsch nicht immer komplikationslos. Kurz vor der Geburt ihrer zwei jüngsten Töchter Kendall (28) und Kylie (26) ereilte sie ein tragisches Schicksal. "Bei Kendall hatte ich kurz vorher eine Fehlgeburt", berichtet das Kardashian-Jenner-Familienoberhaupt.

Mit ihrem ersten Mann Robert Kardashian Sr. (✝59) bekam die 68-Jährige Kourtney (45), Kim (43), Khloé (39) und Rob (37). Jahre später, in ihrer zweiten Ehe mit Caitlyn Jenner (74), verspürte sie den Wunsch nach weiterem Nachwuchs. Dabei war ihr eines klar: "Ich habe Kendall bekommen, als ich 40 war, und ich wollte wirklich, dass Kendall ein Geschwisterchen hat, das näher an ihrem Alter ist, also habe ich Kylie bekommen, als ich 41 war." Doch das sei nicht einfach gewesen. Durch den herben Rückschlag vor Kendalls Geburt sei sie während der Schwangerschaft verunsichert und unentwegt nervös gewesen. Dieses Gefühl konnte sie auch in der Schwangerschaft mit Kylie nicht ablegen, denn sie durchlebte erneut Komplikationen: "Als ich mit Kylie schwanger war, bekam ich einen schlimmen Schwangerschaftsdiabetes."

Schlussendlich konnte sie die Nachzügler trotz aller Komplikationen gesund auf der Welt begrüßen. Mittlerweile ist Kris sogar 14-fache Großmutter. Doch wie schafft es der Reality-TV-Star, alle unter einen Hut zu bekommen? Wie sie in einem Interview mit dem Los Angeles-Magazin verriet, ginge das nur, da sie auf die Einzelzeit mit den jüngsten Familienmitgliedern verzichte. Zwar würde sie die Sprösslinge des Kardashian-Jenner-Clans am liebsten jeden Monat einzeln zum Essen ausführen, jedoch erklärte sie scherzend: "Wenn ich das täte, würde das einen halben Monat dauern."

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Kylie Jenner, TV-Stars

Instagram / khloekardashian True Thompson, Penelope Disick, Saint West, North West, Dream West, Reign Disick und Psalm West

