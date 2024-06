Cosimo Citiolo und seine Nathalie bekommen Hochzeitssendung

Bei Cosimo Citiolo (42) und Nathalie Gaus läuten bald die Hochzeitsglocken – und ihre Fans können hautnah dabei sein! Im November vergangenen Jahres hatte der Checker vom Neckar seiner Herzensdame die Frage aller Fragen gestellt. Genau wie der emotionale Antrag soll nun auch die Traumhochzeit von den Kameras begleitet werden. Wie RTLZWEI auf seinem offiziellen Instagram-Account verkündet, bekommen die Turteltauben ihre eigene Hochzeitsshow namens "My Big Fat Italian Wedding". In vier Folgen werden die Realitystars hautnah bei ihrem Liebesabenteuer begleitet, bis hin zum Traualtar.

Das Format kommt offenbar schon jetzt gut bei den Fans an: Unter dem Verkündungspost teilen sie ihre Freude in Kommentaren wie "Ich freue mich so", "Herzlichen Glückwunsch" und "Mega". Auch die Reality-TV-Kollegen des Paares können es kaum erwarten, Cosimo und Nathalie bei den Hochzeitsvorbereitungen und dem großen Tag begleiten zu können. Besonders begeistert scheint Claudia Obert (62) zu sein, denn sie kommentiert mit einem Augenzwinkern: "Kann ich euch auch heiraten?"

Neben der Vorfreude auf das bevorstehende Ereignis kann sich Realitystar Sam Dylan (33) jedoch einen kleinen Scherz nicht verkneifen. "Und ich mache die Fotos, natürlich mit Filter", kommentiert er witzelnd unter dem Beitrag. Damit spielt er wohl auf Cosimos Vorliebe zur Bildbearbeitung an – denn auf Bildern im Netz sieht der gebürtige Italiener ganz anders aus als in echt. "[Filter sind] das Beste, was es gibt – ich bin ganz ehrlich", gab der DSDS-Kultkandidat in einem früheren Promiflash-Interview zu.

PicturePuzzleMedien/VOX Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Entertainer

