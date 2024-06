Plant J.Lo ein Comeback mit ihrem Ex-Partner Alex Rodriguez?

Die Stimmung zwischen Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) soll weiterhin frostig sein. Bereits seit Wochen wollen die Gerüchte rund um eine mögliche Trennung des Ehepaares einfach nicht abreißen. Freunde der Schauspielerin gehen nun sogar so weit und behaupten gegenüber Daily Mail, J.Lo plane bereits nach der Trennung von dem Schauspieler ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Verlobten Alex Rodriguez (48): "Es würde uns nicht überraschen, wenn sie wieder zusammenkämen." Laut dem Insider seien die "Atlas"-Darstellerin und der Ex-Baseballprofi sowohl vom Lebensstil als auch auf menschlicher Ebene ein Herz und eine Seele gewesen.

Die Freunde der "The Mother"-Darstellerin gehen sogar noch einen Schritt weiter und sind der festen Überzeugung, A-Rod sei bisher der beste Partner für J.Lo gewesen. "Sie waren ein tolles Paar, sie passten gut zusammen. Es war eine langjährige Beziehung, und ihre Familien lernten sich intensiv kennen." Zudem vermuten die Insider, Jennifer trenne sich erst dann von Ben, sobald sie einen neuen Partner an ihrer Seite habe. Ob damit wohl auf ihren Ex angespielt wird? Aktuell befindet sich A-Rod ja eigentlich selbst in einer Beziehung mit Jac Cordeiro.

Jennifer und Alex liefen sich bereits 2005 das erste Mal bei einem Baseballspiel über den Weg, gefunkt hat es allerdings erst ganze zwölf Jahre später. Im Frühjahr 2019 machte der Sportler seiner damaligen Partnerin dann an einem Strand auf den Bahamas einen Heiratsantrag. Nachdem Fremdgehgerüchte die Runde gemacht hatten, gab das Paar Anfang 2021 schlussendlich die Auflösung ihrer Verlobung bekannt. Im selben Jahr fanden auch J.Lo und Ben wieder zueinander, nachdem ihre erste Beziehung 2003 gescheitert war. Aktuell sind aber offenbar dunkle Wolken am Liebeshimmel aufgezogen, denn böse Zungen behaupten bereits seit geraumer Zeit, dass das Ehepaar mittlerweile völlig unterschiedliche Leben führen soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei der Vereidigung von US-Präsident Joe Biden

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch ein Liebes-Comeback zwischen J.Lo und A-Rod vorstellen? Ja, ich finde, die haben schon immer gut zusammen gepasst. Nee, auf gar keinen Fall. Außerdem ist doch noch gar nicht klar, was mit ihr und Ben los ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de