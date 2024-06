Doch Krise? Ben Affleck und J.Lo ignorieren sich bei Event

Sie zeigen sich die kalte Schulter: Zur Abschlussfeier von Ben Afflecks (51) Sohn Samuel (12) wurde die ganze Familie eingeladen. Auch Jennifer Lopez (54) erschien, zusammen mit ihren Zwillingen, Max und Emme. Was ist daran so besonders? Immerhin sind Ben und Jenny ja immer noch ein Paar. Nur, dass sie sich nicht wirklich so benehmen. Sie erschienen bei dem Event mit verschiedenen Autos und redeten laut Berichten der Daily Mail kaum ein Wort miteinander – nicht einmal eine Begrüßung soll es gegeben haben! Schon länger wird gemunkelt, dass die beiden mittlerweile komplett unterschiedliche Leben leben. Auf den Fotos, die dem Portal vorliegen, zieht Ben einen sichtlich gequälten Gesichtsausdruck. Die "Jenny From The Block"-Sängerin hingegen lächelte die ganze Zeit.

Nach der Veranstaltung ging es für die Familie weiter in ein Restaurant. Wie Zeugen berichteten, schien sich Jennifers Laune sichtlich verschlechtert zu haben. Dafür strahlte Ben in seinem dunkelblauen Anzug, doch sprechen sah man die beiden trotzdem nicht. Zwischen all den bereits bestehenden Trennungsgerüchten könnte das weiterhin auf eine Scheidung des Paares hindeuten. Auch Samuels Mutter, Jennifer Garner (52), war mit seinen Geschwistern anwesend. Jedoch schien auch sie, ihren Ex und die Sängerin auf Abstand zu halten. Sie wurden nie zusammen beobachtet.

Erst vor wenigen Tagen kam der Verdacht auf, dass Ben wegen der Trennung von Jennifer in eine Depression gefallen und wieder rückfällig geworden ist. Der Schauspieler kämpfte jahrelang gegen eine Alkohol- und Spielsucht an. Deswegen befand er sich auch mehrere Male im Entzug, zuletzt im Jahr 2018. Wie Freunde des "Gone Girl"-Darstellers gegenüber Daily Mail verrieten: "Ich habe ihn mit glasigen Augen gesehen, und das macht allen, die sich um ihn sorgen, große Sorgen. Er ist voll von Dämonen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Verhalten von Ben und Jennifer? Sehr skurril. Ich glaube, das bedeutet echt, dass es zwischen ihnen aus ist. Vielleicht haben die sich nur gestritten, das muss nichts bedeuten... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de