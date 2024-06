Prinzessin Kate nimmt sich in Chemo Zeit für Familie und Job

Prinzessin Kate (42) postet zum ersten Mal seit Monaten ein Statement zu ihrem Behandlungsfortschritt. Dabei erklärt sie den Royal-Fans auch, wie sie die Zeit, in der sie gesundheitsbedingt eine Auszeit von ihren royalen Pflichten nimmt, nutzt. "An den Tagen, an denen es mir gut geht, ist es eine Freude, am Schulleben teilzunehmen, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die mir Energie und Positives geben, und ich fange auch an, ein wenig von zu Hause zu arbeiten", schreibt die dreifache Mutter bei Instagram. Sie nehme jeden Tag, wie er komme und höre auf ihren Körper: "[Ich] erlaube mir, diese dringend benötigte Zeit zur Heilung zu nutzen."

Aktuell sei die präventive Chemotherapie, der Kate sich unterzieht, noch nicht abgeschlossen. Ein paar Monate gehe die Behandlung noch weiter. Für die Ehefrau von Prinz William (41) eine Zeit, in der sie sich in Geduld üben müsse. "Ich lerne, geduldig zu sein, besonders mit Verunsicherung", erklärt sie. Eines habe sie aber regelrecht sprachlos gemacht – die Anteilnahme an ihrer Diagnose: "Ich bin überwältigt von all den freundlichen Botschaften der Unterstützung und Ermutigung in den letzten Monaten. Sie haben für William und mich wirklich einen großen Unterschied gemacht und uns beiden durch einige der härteren Zeiten geholfen!"

Bisher war Kates Gesundheitszustand ein gut gehütetes Geheimnis. Nur hier und da verriet ihr Gatte, dass es seiner Familie den Umständen entsprechend gut gehe. Zwischenzeitlich beteiligte sie sich von zu Hause aus aber an einigen ihrer Herzensprojekte. So entstand unter anderem die Royal Foundation Taskforce for Early Childhood. Dahinter steckt eine Zusammenarbeit mit großen Unternehmen wie IKEA UK und der LEGO Group, um einen Weg zu finden, jungen Familien bestmöglich helfen zu können. Kate soll sich hier aber vorerst aus dem Hintergrund eingebracht haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Kate jetzt wieder öfter an Events teilnehmen wird? Ja, es scheint ihr ja deutlich besser zu gehen. Nein, ich glaube, sie wird sich noch Zeit zur Genesung nehmen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de