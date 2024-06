Privatdetektiv behauptet: Er hat Al Banos Tochter gefunden

Vor rund 30 Jahren verschwand die Tochter des berühmten Tenors Al Bano (81) und seiner Frau Romina Power (72) spurlos. Wie unter anderem OK! Magazin berichtet, soll es nun angeblich neue Hinweise zu dem mysteriösen Fall geben. Ein Privatdetektiv behauptet, dass er Ylenia in den USA gefunden habe. Die Frau sehe der Tochter des Sängers auffallend ähnlich und habe ebenfalls italienische Wurzeln. Ob es sich wirklich um die verschwundene Ylenia handelt, ist bislang unklar. Ein DNA-Test soll Klarheit schaffen.

Im Januar 1994 verschwand Ylenia auf einer USA-Reise in New Orleans, die sie am 30. Dezember angetreten hatte. Auf Veranlassung ihres Vaters wurde sie am 1. Dezember 2014 von einem italienischen Gericht in Brindisi für tot erklärt. Knapp ein Jahr später gestand ein Lastwagenfahrer den Mord an einer Frau in Tampa – ein DNA-Abgleich ergab aber, dass es sich bei der getöteten Frau nicht um Ylenia gehandelt hat. Romina gibt daher weiterhin nicht die Hoffnung auf, dass ihre geliebte Tochter möglicherweise noch am Leben ist.

1970 hatten sich Romina und Al Bano das Jawort gegeben. Insgesamt vier Kinder durften die Musiker auf der Welt begrüßen – Ylenia war die älteste. Leider überstand ihre Ehe den unvorstellbaren Schicksalsschlag nicht, 2012 ließen sie sich scheiden. Trotz der Trennung treten die beiden hin und wieder noch zusammen auf, um ihre gemeinsamen Songs zu performen. "Wenn man sich wirklich geliebt hat, dann bleibt davon auch immer etwas übrig, aber für unsere Liebe ist es besser, dass wir weiter getrennt leben", erklärte Romina vor einiger Zeit in einem Interview mit Bild.

Getty Images Al Bano im Oktober 2018

Getty Images Romina Power und Al Bano im Februar 2020

