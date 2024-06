Bestätigt: Dann kommt Chris O'Neill endlich nach Schweden

Auch Chris O'Neill (49) wird nicht mehr lange auf sich warten lassen! Nachdem bereits seine Frau Prinzessin Madeleine (42) mit ihren gemeinsamen Kindern nach Schweden zurückgekehrt waren, steht nun endlich fest, wann auch er spätestens nachkommen wird. Der schwedische Palast veröffentlichte das offizielle Programm für den Victoriatag, der den Geburtstag von Prinzessin Victoria (46) zelebriert, und enthüllt damit beiläufig Chris' Rückkehr – denn dort wird er namentlich als Gast aufgeführt. Das bedeutet, dass Madeleine ihren Mann spätestens am 14. Juli beim Victoria-Konzert auf Schloss Borgholm wieder in die Arme schließen kann.

Während Chris vorerst in den Vereinigten Staaten bleibt, landete seine Familie bereits am Donnerstagmorgen in Stockholm. "Da es sich um einen so großen Umzug handelt, wird die Familie in Etappen kommen, da es sich um ein Haus handelt, das geräumt werden muss und so weiter. Sie leben seit vielen Jahren in den USA, daher gibt es viel zu planen", erklärte die Sprecherin des Palastes den Umstand gegenüber Expressen.

Vor über zehn Jahren, im Jahr 2013, gaben sich Madeleine und Chris das Jawort. Seither lebte das Paar nicht mehr permanent in Schweden. Zuletzt verlagerte die kleine Familie ihren Wohnsitz für mehrere Jahre nach Florida. Trotz der meilenweiten Entfernung zu ihrem Heimatland, legte Madeleine stets Wert darauf, dass ihre Kinder nie den Bezug zu Schweden verlieren. "Prinzessin Madeleine hält an schwedischen Traditionen fest, die sie an ihre Kinder weitergeben möchte", verriet eine Sprecherin des schwedischen Hofes gegenüber Svensk Damtidning.

Clément Morin/Kungl. Hovstaterna Chris O'Neill und Prinzessin Madeleine mit ihren Kindern, 2024

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrer Familie

