Chris O'Neill wird Prinzessin Madeleine zu Event begleiten

Diesen Sommer ist Prinzessin Madeleine (42) nach vielen Jahren in den USA wieder zurück in ihre Heimat Schweden gezogen. Seit ihrer Rückkehr zum schwedischen Königshof ist ihre Familie bei einigen royalen Events dabei gewesen – doch einer zeigte sich dabei bisher etwas schüchtern: Ihr Ehemann Chris O'Neill (50) war bisher nur ein einziges Mal an der Seite der Prinzessin bei einem Anlass anwesend. Das wird sich allerdings bald ändern. Wie der Palast auf der offiziellen Website des Parlaments bestätigt, werden Madeleine und Chris zur diesjährigen Eröffnungsfeier am 10. September dabei sein.

Die Feierlichkeiten werden wohl den gesamten Tag einnehmen, wie Gala berichtet. Traditionell geht es mit einem morgendlichen Gottesdienst los, gefolgt von der eigentlichen Parlamentseröffnung und einem Konzert zum Abend hin. Auch König Carl Gustaf (78) und seine Frau Königin Silvia (80) werden an dem Event teilnehmen, in der Begleitung von Prinzessin Victoria (47) und ihrem Mann Prinz Daniel (50). Mit Prinz Carl Philip (45) und seiner Frau Sofia (39) ist ebenfalls zu rechnen. Warum Chris sich des Öfteren sträubt, an royalen Pflichten teilzunehmen, ist bisher unbekannt.

Die Rückkehr der schwedischen Prinzessin wurde im Land lange herbeigesehnt. Sie ist mit den Pflichten und Erwartungen des Königshauses aufgewachsen – Chris hingegen nicht. Der Amerikaner verbrachte den Großteil seines Lebens in Amerika und hat demnach auch ein anderes Verständnis von seinen Freiheiten. Wie Expertin Cecilia Bolter in ihrer Kolumne für News 55 schreibt: "Chris O'Neill möchte sich nicht Formalitäten und Verpflichtungen beugen müssen, die er nicht kennt. Ein grundlegendes Menschenrecht, könnte man meinen, ist etwas, von dem Mitglieder der königlichen Familie ausgenommen sind."

