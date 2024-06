Chris O'Neill kehrt in einer Woche auch nach Schweden zurück

Es gibt freudige Nachrichten aus dem schwedischen Königshaus. Wenige Tage nachdem Prinzessin Madeleine (42) und ihre Kinder zurück in der Heimat gelandet sind, wird sich Chris O'Neill (49) seiner Familie schon bald anschließen. Das bestätigt jetzt der Palast in einem aktuellen Statement gegenüber Svensk Damtidning. "Chris O'Neill wird in einer Woche nach Schweden kommen", erklärt die Hofsprecherin Margareta Thorgren gegenüber dem Magazin.

Warum verzögerte sich die Ankunft des 49-Jährigen? Darauf gibt die Informationschefin ebenfalls eine Antwort. "Er ist mit dem Umzug beschäftigt. Es gibt eine Menge logistischer Probleme", erläutert sie. Eigentlich war die Rückkehr des Familienvaters erst für den 14. Juli vorgesehen. Nun soll er bereits Wochen früher kommen. Ob das royale Mitglied seinen Geburtstag am 27. Juni mit seinen Liebsten feiern kann? Das bleibt abzuwarten.

Den Ehrentag seiner Ehefrau feierten Chris und die Familie am 10. Juni offenbar noch in den USA. Nur wenige Tage später brach Madeleine dann mit ihrem Nachwuchs auf. Dass der Umzug nicht in einem Rutsch ablaufen werde, verkündete Margareta bereits in einem früheren Statement: "Da es sich um einen so großen Umzug handelt, wird die Familie in Etappen kommen. Es handelt sich um ein Haus, das geräumt werden muss und so weiter. Sie leben seit vielen Jahren in den USA, daher gibt es viel zu planen."

Clément Morin/Kungl. Hovstaterna Chris O'Neill und Prinzessin Madeleine mit ihren Kindern, 2024

Getty Images Prinzessin Madeleine und Christopher O'Neil, im September 2023

