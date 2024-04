Zieht Prinzessin Madeleine etwa bald zurück nach Schweden?

Plant Prinzessin Madeleine von Schweden (41) etwa bald einen Umzug zurück in ihre Heimat? Das lässt zumindest ein royales Familienmitglied anklingen. In einem Interview mit der schwedischen Zeitschrift Svensk Damtidnig plaudert Tord Magnuson (83) aus: "Ich verstehe, dass es sich gut anfühlt, nach Hause zu kommen. Heimat ist immer Heimat." Zwar bestätigte der Palast die Gerüchte noch nicht, der Mann von Prinzessin Christina merkt aber an: "Auch für die Kinder wird es mit der Schule in Schweden anders sein. Es ist wahrscheinlich eine wohlüberlegte Entscheidung, die die Familie getroffen hat, dass es jetzt an der Zeit ist, nach Hause zu ziehen."

Ob die Prinzessin mitsamt ihrem Ehemann Chris O'Neill (49) und ihren Kindern Leonore (10), Nicolas (8) und Adrienne (6) tatsächlich von Florida nach Stockholm ziehen wird, bleibt abzuwarten. In einem Statement, das Gala vorliegt, verrät das schwedische Königshaus nur so viel: "Informationen über den Umzug der Prinzessin nach Schweden werden zu gegebener Zeit über den Königlichen Hof bekannt gegeben, wenn alle Aspekte geklärt sind."

Obwohl Madeleine seit geraumer Zeit in den USA lebt, trägt sie ihre Heimat noch immer tief im Herzen. Das diesjährige Osterfest feierte die Beauty nämlich auf ganz traditionelle Art und Weise. "Prinzessin Madeleine hält an schwedischen Traditionen fest, die sie an ihre Kinder weitergeben möchte!", enthüllte eine Sprecherin des schwedischen Hofes gegenüber Svensk Damtidnig. Neben einem für Schweden typischen Osteressen soll ebenfalls eine traditionelle Ostersuche mit ihren Kindern stattgefunden haben.

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden und Chris O'Neill

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrer Familie

