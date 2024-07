Schadet Chris O'Neills Rückkehr dem schwedischen Königshaus?

Nach seiner Frau Prinzessin Madeleine (42) und ihren gemeinsamen Kindern ist nun auch Chris O'Neill (50) in Schweden angekommen. Doch obwohl sich die schwedischen Royal-Fans sehr über die Rückkehr der jüngeren Schwester von Prinzessin Victoria (46) freuen, soll der damit verbundene Umzug ihres Mannes bei der Königsfamilie für Kopfschmerzen sorgen, wie die Journalistin Cecilia Bolter in einer Kolumne der Website News 55 schreibt: Ihrer Meinung nach wird die Anwesenheit des Geschäftsmannes "ein Chaos im Königshaus" anrichten. "Chris O'Neill möchte sich nicht Formalitäten und Verpflichtungen beugen müssen, die er nicht kennt. Ein grundlegendes Menschenrecht, könnte man meinen, etwas, von dem Mitglieder der königlichen Familie ausgenommen sind", erklärt sie weiter.

Dass Chris bei seiner Hochzeit mit Madeleine im Jahr 2013 auf die damit verbundenen königlichen Titel verzichtet hat, könnte vor allem bei seiner Liebsten für Probleme sorgen, ist sich Cecilia sicher: "Für Madeleine ist es nicht immer einfach, den Erwartungen des Königshauses und den Forderungen ihres Mannes nach Freiheit und Unabhängigkeit gerecht zu werden." Doch obwohl seine Entscheidung für die jüngste Tochter von Königin Silvia von Schweden (80) einen Balanceakt bedeutet, hat Cecilia für Chris' Entscheidung nur Lob übrig: "Es war wirklich großartig von Chris, dass er es wagte, auf den Titel eines Prinzen zu verzichten; es zeugt von ausgeprägter Integrität und persönlicher Unabhängigkeit, was bei der Heirat des Paares im Jahr 2013 der Fall war."

Erst Anfang Juni bestätigte der schwedische Palast die langersehnte Rückkehr der schwedischen Prinzessin. "Da es sich um einen so großen Umzug handelt, wird die Familie in Etappen kommen, da es sich um ein Haus handelt, das geräumt werden muss und so weiter. Sie leben seit vielen Jahren in den USA, daher gibt es viel zu planen", erklärte die Sprecherin des Königshauses gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen. Wenige Tage später war es dann endlich so weit und Madeleine landete mit ihren Kindern in Schweden.

Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill im September 2023

Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie im August 2021

