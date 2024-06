Kate neben Charles: Royals strahlen nach Parade auf Balkon!

Heute ist ein großer Tag in Großbritannien: Zu Ehren des Geburtstages des britischen Monarchen findet im Juni alljährlich die Parade Trooping the Colour statt. Mittlerweile sind neben König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) unter anderem auch Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) mit ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), sowie Herzogin Sophie (59), Prinzessin Anne (73) und Prinz Edward (60) auf dem Balkon angekommen. Dort schauen die Royals der Flugshow zu, die zu Ehren des Königs über ihren Köpfen stattfindet.

Dabei steht Kate neben ihrem Schwiegervater – dieser scheint total froh über ihre Anwesenheit zu sein und unterhält sich angeregt mit der Prinzessin von Wales. Auch Kates Kinder sind begeistert und lassen sich von ihren Eltern erklären, was vor sich geht. Als die Flugzeuge an ihnen vorbeifliegen und hinter ihnen die Nationalfarben von Großbritannien am Himmel zu sehen sind, sind die Royals sichtlich begeistert, jubeln und winken.

Vor seinem Auftritt auf dem Balkon hatte der britische Monarch eine eher unangenehme Aufgabe: Er salutierte den Mitgliedern der Parade – und das im strömenden Regen. Doch trotz seiner Krebserkrankung zeigte sich das Oberhaupt der Royals tapfer und ließ sich von dem nasskalten Wetter in London nicht davon abhalten, seine Aufgabe zu erledigen. Direkt danach ging es für Charles und die restlichen Royals in den Palast, wo sie sich kurz stärken und aufwärmen durften, bevor es dann zu dem von den Fans langersehnten Auftritt auf dem Balkon kam.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals beim Trooping the Colour 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie hat euch der Auftritt der Royals auf dem Balkon gefallen? Ich fand ihn super! Na ja, irgendwie war das unspektakulär... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de