Panik im Publikum: Wiz Khalifas Konzert wird abgebrochen

Traurige Nachrichten von Wiz Khalifas (34) Konzert. Der Rapper ist mit seiner Musik schon seit Jahren erfolgreich und stürmt mit seinen Songs wie "See You Again" weltweit die Charts. Jetzt stand für ihn mal wieder ein Auftritt an: Er performte in Noblesville vor 25.000 Fans. Doch dann kam es zu einem tragischen Zwischenfall: Nach einer Massenpanik musste Wiz' Konzert sofort beendet werden.

Während seines Auftritts strömten die Zuschauer auf der linken Seite der Freilichtbühne plötzlich dicht gedrängt zu den Ausgängen, weil Gerüchte über Schüsse im Publikum aufgekommen waren. Die flüchtenden Fans versetzten dann auch den Rest des Publikums in Panik, weswegen das Konzert sofort abgebrochen werden musste. Nach Angaben des Hamilton County Sheriff's Office auf Facebook wurden drei Konzertbesucher mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Was genau diese Verletzungen verursacht hat, ist nicht bekannt – eine Waffe konnte die Polizei jedoch nicht finden.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Konzert eines Rappers so schlimm endet: Im vergangenen November ereignete sich bei einem Auftritt von Travis Scott (31) auf seinem Astroworld-Festival eine Massenpanik. Dabei wurden über 300 Menschen verletzt, zehn junge Fans starben.

Getty Images Wiz Khalifa im Februar 2022 in Los Angeles

Getty Images Wiz Khalifa, Januar 2020

Getty Images Wiz Khalifa, Musiker

