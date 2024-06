"Ist Rufmord": Darüber ärgert sich Ekaterina Leonova mächtig

Ekaterina Leonova (37) soll wieder frisch verliebt sein! Erst vor wenigen Tagen deutete die Profitänzerin an, dass es einen neuen Partner in ihrem Leben gebe. Ekats Fans sind von dieser Nachricht offenbar eher weniger erfreut. Im Netz wird die Sportlerin nämlich immer wieder für die Vielzahl der Männer an ihrer Seite kritisiert. "Wenn man im öffentlichen Leben steht, muss man natürlich in Kauf nehmen, dass man auch mein privates Leben unter die Lupe nimmt", gesteht sie sich in einem RTL-Interview ein. Die Tatsache, dass die Öffentlichkeit immer wieder ihre neuen Flammen thematisiert, verärgert die Tänzerin und behindert sogar ihr Dating-Leben: "Das ist eigentlich Rufmord. Weil alle denken, ich hätte so viele Männer, dass alle Angst haben, mich kennenzulernen."

Erst vor wenigen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass Ekat und ihr Ex-Partner Paul Lorenz (37) wieder miteinander angebandelt hätten und das, obwohl der Profitänzer bereits eine neue Frau an seiner Seite hat. Durch ihre innige Tanzeinlage bei Let's Dance befeuerte das Ex-Paar die Spekulationen nur noch weiter. Im weiteren Gespräch stellt die TV-Bekanntheit dann allerdings klar: "Wir sind Bruder und Schwester. Er hat wirklich eine ganz tolle Frau, eine wunderschöne Tochter und das ist einfach safe."

Aktuell dürfte sich Ekat allerdings auf ein ganz anderes Projekt in ihrem Leben konzentrieren. Ihr Wochenende verbrachte die 37-Jährige nämlich mit einem ganz bestimmten Mann – ihrem einstigen Tanzpartner Detlef D! Soost (53). Auf Instagram verkündete sie vor wenigen Tagen: "Wir wollen an diesem Wochenende zwei Tanzworkshops in Berlin organisieren. Ich weiß, es ist relativ kurzfristig und sehr spontan. Aber falls ihr Lust und Zeit habt, kommt gerne vorbei." Bei den Workshops sollen die beiden ihre Teilnehmer in die schöne Welt des Lateintanzes eingeführt haben.

Getty Images Paul Lorenz, 2015

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost, 2024

