Neue Liebe? Ekat Leonova hat besondere "Vertrauensperson"

Hat Ekaterina Leonova (37) etwa wieder Herzklopfen? Seitdem die Profitänzerin im Rampenlicht steht, ranken sich immer wieder Spekulationen um ihr Liebesleben in der Öffentlichkeit. Während der Let's Dance-Staffel des vergangenen Jahres soll es zwischen ihr und ihrem Schützling Timon Krause (29) gefunkt haben. Mit RTL spricht Ekat nun offen über die Liebe – und deutet dabei gar eine neue Romanze an? "Es ist immer schön, wenn man im Leben eine Vertrauensperson hat, die diese Flamme wieder entzünden kann", plaudert die Tanzsportlerin aus. Auf die Frage hin, ob sie denn derzeit so eine Person in ihrem Leben habe, antwortet sie mit einem "Ja" und strahlt dabei mit einem vielsagenden Lächeln in die Kamera.

"Bei dieser Person kannst du so sein, wie du wirklich bist, dich einfach fallenlassen und einfach so sein, wie du wirklich bist", schwärmt die gebürtige Russin weiter. Mehr möchte Ekat aber nicht verraten. "Ich versuche zumindest einen Teil von meinem Leben noch für mich privat zu halten, weil man manchmal Zeit braucht, um etwas zu zeigen oder zu geben", erklärt sie. Wenn sie bereit und sicher sei, etwas zu teilen, würde sie das aber gerne tun.

Erst vor knapp zwei Wochen entfachte Ekat neue Gerüchte, indem sie bei der Profi-Challenge mit ihrem Ex-Partner Paul Lorenz (37) eine innige Tanzeinlage auf das "Let's Dance"-Parkett zauberte. "Vielleicht können einige von euch unsere Emotionen falsch interpretieren, aber unsere erste Liebe hat sich einfach in eine enge Freundschaft verwandelt und das ist etwas ganz Besonderes", stellte die 37-Jährige im Anschluss auf Instagram klar.

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

