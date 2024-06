"Powerfrau": Janine Kunzes Tochter schwärmt von ihrer Mutter

Die Tochter von Janine Kunze (50), Lili Budach, stellt mit ihren 21 Jahren schon so einiges auf die Beine! Jetzt veranstaltet sie ihr erstes, eigenes Promi-Event in Hamburg für Nachwuchskünstler. In einem Interview mit RTL erklärt die Blondine, woher sie diese ganze Kraft nimmt: "Mein Antrieb und Motivation sind tatsächlich meine Eltern. Sie waren für mich schon immer ein sehr großes Vorbild, und meine Mama ist einfach so eine Powerfrau." In dem Gespräch sitzt ihre Mutter Janine direkt neben ihr und hält ihre Hand. Nach den liebevollen Worten, die der Schauspielerin viel bedeuten, kommen beiden die Tränen.

Janine ist überrascht von den Worten ihrer Tochter, wie sie in dem Gespräch preisgibt: "Die Antwort tut mir gut, überrascht mich aber auch ein bisschen. Schön, da freue ich mich!" Für die 50-Jährige bedeutet ihre Familie alles – ihre drei Kinder werden langsam erwachsen. Und dafür äußert sie eine wichtige Botschaft: "Das Wichtigste, was man seinen Kindern mitgeben kann, sind Wurzeln und Flügel. Wurzeln, damit sie immer wissen, wo sie hingehören und Flügel, dass sie in die Welt fliegen können."

Die "Knockin' on Heaven's Door"-Darstellerin und ihre Familie sind eine echte Einheit. Gemeinsam mit Dirk Budach, mit dem sie seit über 22 Jahren zusammen ist, hat sie die drei Kinder Luiz, Lola und Lili. Ihr Familienleben hält sie meistens sehr privat, Schnappschüsse gibt es selten. Bei wichtigen Ereignissen, wie der ersten Veranstaltung von Lili, sind alle direkt dabei und unterstützen sich gegenseitig, wie das Mutter-Tochter-Duo im Interview erzählt.

Instagram / janinekunzeofficial Dirk Budach und Janine Kunze mit ihren drei Kindern

Getty Images Janine Kunze und Dirk Budach im November 2016

