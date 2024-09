So stolz ist Janine Kunze auf ihre älteste Tochter Lili-Mari

Janine Kunzes (50) Kinder sind ihr ganzer Stolz. Ihre älteste Tochter Lili-Mari Budach wohnt inzwischen nicht mehr zu Hause und lebt auf eigene Faust in Hamburg. Gegenüber Gala verrät die Moderatorin am Rande einer Ausstellung in der Hansestadt, wie begeistert sie von ihrem Sprössling ist. "Ich bin sehr stolz auf alles, was sie macht. Sie ist unfassbar klug. [...] Ich bewundere sie sehr für ihre Klugheit, für ihr Wissen und für ihre Wissbegier, die irgendwie gar nicht endet." Von der 21-Jährigen getrennt zu sein, sei für die Ehefrau von Dirk Budach nicht leicht, allerdings haben die Blondine und ihr Mini-Me Wege gefunden, um sich nicht zu sehr zu vermissen. Wann immer sie können, verbringen die beiden "sehr viel intensive Zeit miteinander".

Bei Janines Stippvisite in Hamburg wird sie nicht auf ihre Tochter treffen. Die Eventplanerin muss, während ihre Eltern außer Haus sind, auf ihre kleineren Geschwister in Köln aufpassen. In seiner Instagram-Story lässt der Promi-Spross seine Follower sogar daran teilhaben. Ein Bild zeigt sie in ihrem Elternhaus, wo sie vor einem Foto ihrer Eltern posiert. In einem weiteren kurzen Clip präsentiert sie sich mit zwei ihrer Liebsten und schreibt kurz und knapp dazu: "Liebe."

Lili-Mari ist ein genauso großer Fan von ihrer Mama, wie die Schauspielerin von ihr. Im RTL-Interview berichtete sie kürzlich: "Mein Antrieb und meine Motivation sind tatsächlich meine Eltern. Sie waren für mich schon immer ein sehr großes Vorbild, und meine Mama ist einfach so eine Powerfrau." Janine war bei dem Gespräch dabei und musste sich nach diesen rührenden Worten erst einmal die Tränen abwischen.

Instagram / lili.marii Lili-Mari Budach, Tochter von Janine Kunze

ActionPress Dirk Budach und Janine Kunze im November 2022 in Köln

