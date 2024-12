Das war Janine Kunzes größte Angst als früheres Pflegekind

Janine Kunze (50) wurde als Kind mit starken Ängsten konfrontiert. Die Schauspielerin wurde von ihrer Mutter nur wenige Tage nach der Geburt weggegeben. Sie wuchs daraufhin bei einer Pflegefamilie auf. Diese schenkte ihr zwar ein liebevolles Heim, dennoch seien auf beiden Seiten immer Verlustängste gewesen. "Meine Pflegeeltern hatten immer Angst, wenn sie etwas falsch machen, könnten die kommen und mich wegholen. Das prägt natürlich", erinnerte sich die "Hausmeister Krause"-Darstellerin im Podcast "M wie Marlene" vor wenigen Tagen. Zudem befürchtete sie damals selbst: "Ich hatte immer Angst, wenn ich versage, werde ich aus meiner Familie gerissen. Das macht etwas Extremes mit dir."

Für ihre Pflegeeltern ist die Schauspielerin sehr dankbar. Sie erklärte: "Wenn du so geliebt wirst von Menschen, die gar nicht deine biologischen Eltern sind, ist das das größte Geschenk." Mittlerweile ist Janine selbst Mutter von drei Kindern. "Familie ist das A und O. Ich kann mich in den wichtigsten Momenten zurücknehmen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jahrelang Verlustängste hatte", erklärte die "Knockin' on Heaven's Door"-Darstellerin im Podcast. Aufgrund dieser fehlenden Sicherheit würde Janine selbst kein Pflegekind aufnehmen. Sie bewundere aber die Menschen, die sich dafür entscheiden.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dirk Budach hat die Moderatorin drei Kinder namens Luiz, Lola und Lili. Die älteste Tochter Lili verriet vor einigen Monaten im Interview mit RTL, woher ihre Kraft für ihre Tätigkeit als Eventplanerin komme: "Mein Antrieb und Motivation sind tatsächlich meine Eltern. Sie waren für mich schon immer ein sehr großes Vorbild, und meine Mama ist einfach so eine Powerfrau." Damit rührte sie ihre Mutter sogar zu Tränen.

Instagram / janinekunzeofficial Dirk Budach und Janine Kunze mit ihren drei Kindern

Instagram / janinekunzeofficial Janine Kunze und ihre Tochter Lili

