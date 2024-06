Besorgniserregender Beitrag: Was ist mit Janine Kunze los?

Was ist mit Janine Kunze (50) los? Eigentlich sollte die Schauspielerin am Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" auf der Bühne stehen. Doch ihren Auftritt muss die "Hausmeister Krause"-Bekanntheit nun aufgrund gesundheitlicher Probleme überraschend absagen. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Moderatorin ein besorgniserregendes Foto, auf dem sie mit geschlossenen Augen am Tropf in einem Bett liegt. "Die letzte Woche war trotz einiger toller Momente echt räudig! Jetzt heißt es nur: Schnell ausruhen, denn Dienstag geht es weiter", schreibt die Moderatorin dazu kryptisch. So richtig verraten, was geschehen ist, will Janine offenbar nicht: "Was passiert ist? Sorry, aber das erfahrt ihr, wenn die dazugehörige Sendung on air geht."

Ein Fernsehbeitrag soll also demnächst über Janines Zustand aufklären. Doch was könnte sie damit meinen? In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Kölnerin vor wenigen Tagen, dass sie bei dem RTL-Nachrichtenformat "Punkt 12" zu Gast war. Die Clips zeigten, wie Janine dem Magazin ein ausgiebiges Interview gab, welches bisher jedoch noch nicht erschienen ist. Spricht sie in dem TV-Beitrag also vielleicht über den Grund für ihre gesundheitlichen Probleme?

Offenbar scheint es der Schauspielerin derzeit nicht gutzugehen. In diesem schweren Moment wird ihr sicher Ehemann Dirk Budach beistehen. Am 22. Jahrestag des Ehepaars kam die Moderatorin vor wenigen Wochen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Zu einer Reihe gemeinsamer Bilder schrieb die dreifache Mutter dankbar: "Du weißt, was ich für ein Chaos sein kann, wie unmöglich es manchmal ist, mich zu verstehen und anstrengend, an meiner Seite zu sein. Ich kann nur erahnen, wie schwer es manchmal sein muss, mich zu lieben, aber das tust du seit über 22 Jahren."

Instagram / janinekunzeofficial Janine Kunze im Juni 2024

Getty Images Janine Kunze und Dirk Budach im November 2016

