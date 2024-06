Janine Kunze verrät nach 22 Jahren Ehe ihr Liebesgeheimnis

Nach 22 Jahren Ehe hat Janine Kunze (50) "nicht mehr jeden Tag Schmetterlinge im Bauch". Das verriet die Moderatorin vergangene Woche in der "NDR Talk Show". Dennoch sei sie nach wie vor sehr glücklich mit ihrem Mann Dirk Budach. Dass ihre Ehe auch nach über zwei Jahrzehnten so gut läuft, soll an einem einfachen, für sie aber essenziellen Grund liegen: "Das Geheimnis ist: Man darf keine Angst vor Streit haben."

"Gefühle müssen raus" – das sei das Motto, nach dem die 50-Jährige und ihr Partner auch ihre drei Kinder erziehen. "Gefühle müssen gelebt werden, die müssen raus. Wir reden auch viel miteinander. Man darf nicht aufhören zu reden und man sollte auch viel miteinander lachen", betonte Janine in dem Interview. Wie aber in wohl fast jeder Ehe, habe sich nach einer so langen Zeit auch bei der TV-Bekanntheit und ihrem Dirk der Alltag eingeschlichen. "Natürlich schmeiße ich nicht mehr jeden Tag gleich meinen Schlüpfer weg, wenn der Mann nach Hause kommt", gesteht die Autorin. Dennoch sei es dem Paar wichtig, dass trotz ihres Alltags mit Kindern und Arbeit die Zeit zu zweit nicht verloren geht – auch wenn es nur mal eine kleine Auszeit in ihrem Lieblingshotel sei.

Schmetterlinge hin oder her – Janine äußert sich immer mal wieder öffentlich dazu, wie glücklich sie mit dem 60-Jährigen ist. In dem Vater ihrer Kinder Lili, Lola und Luiz scheint die "Die Dreisten Drei"-Bekanntheit ihre große Liebe gefunden zu haben. "Für mich ist mein Mann der beste Partner, den ich mir vorstellen kann. Ich möchte keinen anderen haben", schwärmte sie bereits im letzten Jahr im Gespräch mit Bunte.

Getty Images Janine Kunze und Dirk Budach im Januar 2015

Getty Images Janine Kunze und Dirk Budach mit ihren Kindern Lili, Lola und Luiz

