Social-Media-Pause: Janine Kunze trauert um ihren Schwager

Janine Kunze (51) meldet sich mit traurigen Neuigkeiten aus ihrer Netzpause zurück: Ihr Schwager Andy ist gestorben. Das bestätigt sie nun mit einer Fotoreihe auf Instagram. Dort widmet die Schauspielerin ihrem Schwager einige emotionale Worte. "Andy, das war ein schwerer Tag. Wir mussten dich zu Grabe tragen. Der Schmerz, den wir als Familie erleben, ist kaum in Worte zu fassen", schreibt sie fassungslos zu einigen Bildern, die sowohl Andy als auch seine letzte Ruhestätte zeigen.

Zwar verrät sie nicht, warum Andy so früh aus dem Leben schied, erklärt aber, dass sein Tod "unerwartet" kam. "Du fehlst und hinterlässt eine nicht zu füllende Lücke. Es wird nie aufhören, wehzutun. Nein, die Zeit heilt nicht alle Wunden", trauert Janine und betont dann, dass sie und ihre Familie ihr geliebtes Mitglied niemals vergessen werden: "Wir werden die gemeinsamen Stunden wie einen Schatz in unseren Herzen bewahren. Wir lieben dich und tragen dich in uns. Auf ewig." Unter dem emotionalen Beitrag ergänzt sie zudem, dass dieser Trauerfall der Grund für ihre längere Social-Media-Pause gewesen sei.

In den Instagram-Kommentaren versammeln sich bereits zahlreiche Fans und Kollegen, die ihr Mitgefühl für den schweren Verlust ausdrücken. "Mein aufrichtiges Beileid und ich wünsche euch ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit", schreibt beispielsweise Michaela Schaffrath (54), während Mirja du Mont (49) ebenfalls ihre Anteilnahme ausdrückt: "Ich wünsche euch ganz viel Kraft! Mein herzliches Beileid."

Anzeige Anzeige

Instagram / janinekunzeofficial Janine Kunzes Schwager Andy

Anzeige Anzeige

Instagram / janinekunzeofficial Janine Kunzes Schwager Andy