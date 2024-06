So findet Anna Ermakova ihren Supertalent-Jury-Nachfolger

Tony Bauer (28) nimmt in der kommenden Das Supertalent-Staffel den Juryplatz von Anna Ermakova (24) ein! In der vergangenen Runde der Castingshow nahm das britische Model erstmals auf der Seite der Juroren Platz – nun muss sie den Staffelstab schon wieder weiterreichen. Bei der Bertelsmanns-Party möchte Promiflash von Anna wissen, was sie denn von ihrem Jury-Nachfolger halte. "Oh, ich freue mich so für Tony. Er hat es wirklich verdient", entgegnet die Tochter von Boris Becker (56) daraufhin.

Anna und Tony haben sich bei der ersten Show der diesjährigen Let's Dance-Staffel kennengelernt – und sie hat ihn offenbar direkt in ihr Herz geschlossen. "Es freut mich, so eine nette und schöne Persönlichkeit zu sehen und kennengelernt zu haben", schwärmt sie im Interview. Die 24-Jährige hatte die Tanzshow im vergangenen Jahr gewonnen und fieberte in der diesjährigen Staffel mit Tony und seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan mit. Besonders rührend fand Anna den letzten Tanz des Comedians: Dabei vergoss sie sogar einige Tränen.

Eigentlich zählte Tony zu den heißesten Anwärtern auf den Titel Dancing Star 2024. Wegen gesundheitlicher Probleme musste Tony die Tanzshow jedoch schweren Herzens nach Show Nummer sieben verlassen. Seinen Magic Moment und somit letzten Tanz durfte er in der achten Liveshow trotzdem noch aufs Parkett bringen. Dabei wurde es richtig emotional, denn gemeinsam mit Profitänzerin Anastasia vertanzte er die Krankheit, die ihn seit seiner Kindheit begleitet – und die letztendlich auch für sein "Let's Dance"-Aus sorgte.

Getty Images "Let's Dance"-Kandidat Tony Bauer

RTL / Willi Weber Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

