Von Stalker überrascht: Cathy Hummels hakt es schnell ab!

Das wünscht man niemandem: Ein Stalker hatte sich jüngst Zugang zu Cathy Hummels' (36) Grundstück verschafft und wollte bei ihr in die Wohnung einsteigen. Die Moderatorin musste die Polizei verständigen, die den betrunkenen Mann dann festgenommen und auf das Revier gebracht hat. Über 40 Minuten lang soll der Fremde Cathy terrorisiert haben. In einem Interview mit RTL am Tag danach wirkte sie laut dem Magazin jedoch schon wieder recht gefasst und ruhig. Das hat auch einen Grund, wie die Ex von Mats Hummels (35) erklärt. "Ich bin schon viel gewöhnt", meinte sie.

Erst vor einer knappen Woche erzählte die Influencerin in ihrem Podcast "Hummeln und Fische", dass sie als 16-Jährige während eines Schüleraustauschs in den USA Opfer sexueller Belästigung geworden ist. Damals war der Täter ihr Gastvater gewesen. Jahre später wurde sie erneut mit Gewalt konfrontiert: Nachdem sie "Kampf der Realitystars" im Februar 2022 in Thailand abgedreht hatte, überfiel man sie auf brutale Weise am Strand. Damals gab ihr ein Unbekannter einen Schlag auf den Hinterkopf. Diese Erfahrungen hätten sie abgehärtet. Im aktuellen Interview meinte sie: "Es ist ein bisschen komisch, dass ich das so sage. Aber: Es war krass in der Sekunde, aber ich kann so was relativ schnell abhaken."

Den aktuellen Vorfall konnte Cathy auch deswegen so gut verarbeiten, weil sie Hilfe von ihrer Nachbarin bekommen hatte. Die Dame hatte alles mit ihrer Kamera aufgezeichnet und "dokumentiert". Da der Straftäter die Moderatorin schon mehrere Monate belästigt, ihr auflauerte und sogar unangebrachte Liebesbriefe vor die Haustür legte, konnte Cathy ihn auch wegen Hausfriedensbruchs anzeigen. "Ich hoffe, so was passiert nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich machen kann: vorsichtig sein", schloss sie das Gespräch.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

