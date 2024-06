"Pervers": Cathy Hummels wurde in Jugend sexuell belästigt

Immer wieder gewährt Cathy Hummels (36) private Einblicke in ihr Leben. Nun lässt die Moderatorin tief in ihre Vergangenheit blicken und verrät, dass sie im Alter von 16 Jahren Opfer sexueller Belästigung geworden sei – der Vorfall habe sich während ihres Schüleraustauschs in den USA ereignet. "Mein erster Gastvater war pervers", erklärt sie in einer neuen Folge ihres Podcasts "Hummeln und Fische" und erinnert sich: "Der hat sich sogar einmal auf mich draufgeschmissen, der wollte mir immer einen Gute-Nacht-Kuss geben und hat mir gesagt, ich soll ihn doch bitte 'Daddy' nennen."

Nach dem traumatischen Erlebnis habe die 36-Jährige die Gastfamilie gewechselt. Damals sei sie sich unsicher gewesen, ob es sich dabei tatsächlich um einen sexuellen Übergriff gehandelt habe – inzwischen sieht Cathy das Geschehene mit anderen Augen. "Jetzt hätte ich es angezeigt", reflektiert die Influencerin in dem Gespräch mit ihrer Schwester Vanessa.

Dass Cathy offen über persönliche Schicksalsschläge spricht, ist kein Geheimnis. Seit ihrem 15. Lebensjahr leidet sie an Depressionen. Eine Nebenwirkung der Erkrankung sei, dass es ihr phasenweise auch den Appetit verschlage. "Die Konsequenz ist, dass ich dann keinen Hunger mehr habe. Es bleibt einfach nichts kleben", schilderte die einstige Spielerfrau erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit Bunte.

