Olivia Munns Sohn muntert sie während Krebsbehandlung auf

Olivia Munn (43)durchlebt eine schwierige Zeit. Bei der Schauspielerin war im vergangenen Jahr Brustkrebs diagnostiziert worden und sie musste sich im März einer doppelten Mastektomie unterziehen. Doch ihr kleiner Sohn Malcolm gibt der Magic Mike-Darstellerin Kraft. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Video, in dem sie mit ihrem Sprössling herumalbert. Dazu schreibt die Partnerin von John Mulaney (41): "Das war im letzten Sommer, als ich bereits drei Operationen hinter mir hatte und die Genesung psychisch und physisch ziemlich hart war. Die kleinsten, albernsten Momente wie dieser haben mich jedes Mal wieder aufgemuntert. Mein Malcolm."

Auch John, mit dem Olivia seit 2021 gemeinsam durchs Leben geht, ist in dieser Zeit für sie da. Der Komiker habe nächtelang die Erkrankung seiner Liebsten und mögliche Behandlungsmethoden recherchiert, um ihr zu helfen. Außerdem habe er ein Foto ihres Sohnes an ihr Krankenhausbett gestellt, damit sie ihn beim Aufwachen sehen konnte. Das verriet die 43-Jährige auf Instagram. Der "Big Mouth"-Synchronsprecher kommentierte: "Danke, dass du so hart gekämpft hast, um für uns da zu sein. Malc und ich bewundern dich."

Olivia und John haben turbulente Jahre hinter sich. Die Turteltauben waren kurz nach der Trennung des Stand-up-Comedians von seiner Ex-Frau Annamarie Tendler (38) zusammengekommen und hatten wenige Monate später schon ihren gemeinsamen Nachwuchs angekündigt. Zu Gast bei "Late Night with Seth Meyers" hatte der werdende Papa verkündet: "Wir bekommen ein Baby! Ich bin total aufgeregt, diese Neuigkeiten zu verkünden!" Der kleine Malcolm kam dann schließlich kurz vor Weihnachten 2021 zur Welt.

