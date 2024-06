Prinzessin Stéphanies Sohn Louis erwartet zweiten Nachwuchs!

In der monegassischen Königsfamilie wird es noch in diesem Jahr einen neuen Royal geben: Louis Ducruet (31), der Sohn von Stéphanie Grimaldi (59), und seine Frau Marie Chevallier (31) erwarten ihren zweiten Nachwuchs! Die freudige Nachricht veröffentlicht das Paar mit einem niedlichen Beitrag auf Instagram. Dort teilt der Neffe von Fürst Albert II. (66) einen Schnappschuss seiner Tochter Victoire, die einen Pullover mit der Aufschrift "Große Schwester" trägt. Der Familienhund Pancake trägt ein ebenso stylishes Accessoire – uf seinem Halstuch stehen die Worte: "Oh nein, nicht schon wieder!". Daneben ein Bild eines Stramplers und die Jahreszahl 2024. "Sie warten auf ein neues Geschwisterchen, die Familie wächst", schreibt Louis dazu. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, verrät er bisher nicht.

Erst vor rund einem Jahr hießen der Monaco-Royal und seine Partnerin ihr erstes Baby auf der Welt willkommen. Die Verkündung des Zuwachses kam allerdings nicht wie gewöhnlich auf der offiziellen Palast-Webseite oder einem privaten Social-Media-Account der Eltern, sondern auf einer Preisverleihung von Onkel Albert. "Mein Neffe Louis und seine Frau sind heute Eltern einer Tochter geworden", erklärte er. Mal schauen, wie die Zweifacheltern in spe die frohe Botschaft in diesem Jahr verkünden werden.

Früher oder später werden sich die Fans des Paares sicherlich über den einen oder anderen Schnappschuss der dann vierköpfigen Familie freuen können. Schon jetzt bekommen ihre Follower ab und zu einen Einblick in ihr Leben. So teilten Marie und Louis zum Beispiel zum vergangenen Weihnachtsfest ein Foto, auf dem sie, ihr Töchterchen und der Hund allesamt mit den gleichen Pyjamas für die Kameras posierten.

Instagram / louisducruet Familienhund Pancake und Victoire, Tochter von Louis Ducruet und Chevaillier

Getty Images Louis Ducruet mit seiner Frau Marie 2019 in Monaco

