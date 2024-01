Prinzessin Stéphanies Enkelin ist schon so groß geworden!

Die kleine Victoire ist ein richtiger Wonneproppen! Louis Ducruet (31) und seine Frau Marie durften im April vergangenen Jahres ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: Der monegassische Royal und seine Liebste wurden Eltern einer Tochter. Für Prinzessin Stéphanie (58) ist es das erste Enkelkind. Wie groß der Sprössling schon geworden ist, zeigen Marie und Louis mit niedlichen Schnappschüssen im Netz.

Auf dem Instagram-Profil des 31-Jährigen finden sich zwei neue Aufnahmen, auf denen Victoire zu sehen ist. Den frischgebackenen Eltern ist es wichtig, die Privatsphäre ihres Babys zu achten, weswegen sie ihr Gesicht nicht zeigen wollen. Sechs Monate nach der Geburt seines ersten Kindes widmete Louis seiner Victoire emotionale Zeilen: "Heute ist es sechs Monate her, dass du in unser Leben gekommen bist, meine kleine Liebespuppe! Ich bin der glücklichste Papa der Welt und hätte mir kein besseres Leben an deiner Seite wünschen können!"

Zu Weihnachten gab es dann ein neues Foto der dreiköpfigen Familie. Louis teilte einen Schnappschuss, der ihn mit seiner Frau, seiner Kleinen und ihrem niedlichen Vierbeiner Pancake zeigt. Die drei trugen allesamt einen identischen Festtagspyjama. Obwohl man nur Victoires Hinterkopf sieht, lässt sich erkennen, dass sie schon deutlich gewachsen ist!

Getty Images Marie Chevalier mit Louis Ducruet beim Monte Carlo TV Festival

Instagram / louisducruet Louis Ducruet mit seiner Tochter Victoire, Oktober 2023

Instagram / louisducruet Louis und Marie Ducruet mit ihrem Hund Pancake, Dezember 2022

