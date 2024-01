Gibt es bei den jungen Monaco-Royals bald Nachwuchs?

Es wird wahrscheinlich nicht bei einem Kind bleiben. Im April vergangenen Jahres war Prinzessin Stéphanie (58) erstmals Oma geworden. Ihr Sohn Louis Ducruet (31) und seine Frau Marie begrüßten ein Mädchen auf der Welt. Der Royal aus dem Fürstentum Monaco und seine Partnerin gaben ihrer Kleinen den Namen Victoire, die sich in Zukunft über ein Geschwisterchen freuen kann. Denn Louis und Marie haben mit der Familienplanung nicht abgeschlossen.

Im Interview mit Hello! sprachen die frisch gebackenen Eltern über ihren Baby-Alltag. Obwohl Victoire gerade einmal neun Monate alt ist, soll diese wohl kein Einzelkind bleiben. "Wir sind nicht abgeneigt. Victoire ist so ein bezauberndes Kind, sie weckt in uns den Wunsch nach einem weiteren. Zwei Kinder wären perfekt für mich", verriet Marie. Ehemann Louis sei derselben Meinung: "Wir möchten, dass unsere Kinder keinen großen Altersunterschied haben. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt."

Auch im Netz schwärmt Stéphanies Sohn von seiner Tochter. Zu einem Instagram-Schnappschuss schrieb Louis: "Heute ist es sechs Monate her, dass du in unser Leben gekommen bist, meine kleine Liebespuppe! Ich bin der glücklichste Papa der Welt und hätte mir kein besseres Leben an deiner Seite wünschen können!"

Anzeige

Getty Images Marie Chevalier mit Louis Ducruet beim Monte Carlo TV Festival

Anzeige

Getty Images Louis Ducruet mit seiner Frau Marie 2019 in Monaco

Anzeige

Instagram / louisducruet Louis Ducruet mit seiner Tochter Victoire, Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de