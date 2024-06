Monaco-Royal Marie Ducruet zeigt erstmals ihren Babybauch!

Louis Ducruet (31) und seine Frau Marie (31) teilten kürzlich die freudige Nachricht, dass sie ein zweites Baby erwarten. Nun spaziert der Neffe von Fürst Albert II. (66) mit der werdenden Mama über den roten Teppich des 63. Monte-Carlo Television Festivals. Die gebürtige Französin trägt dabei ein langes Kleid in einem edlen Dunkelblau. Ihre Hand ruht während des Auftritts auf ihrem rundlichen Babybauch. Zu dem königsblauen Look kombiniert die Projektmanagerin silbernen Schmuck. Fröhlich strahlt sie ihren Mann an, der einen farblich abgestimmten Smoking zum Besten gibt.

Nur einen Tag zuvor machten die beiden monegassischen Royals die Schwangerschaft auf Instagram öffentlich. Louis postete dazu ein Foto ihrer gemeinsamen Tochter Victoire, auf deren Pulli "Große Schwester" geschrieben stand. Neben der Aufschrift verkündete auch der Vierbeiner Pancake das baldige Glück. Mit einem Schriftzug auf dem Lätzchen des Hundes erlaubten sich Louis und Marie einen kleinen Spaß. "Oh nein, nicht schon wieder!", war dort zu lesen.

Nach der Geburt ihres ersten Kindes hatten Louis und Marie auf das übliche royale Baby-Protokoll verzichtet. Anstatt die frohe Botschaft auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen oder der fürstlichen Website zu verkünden, hatte Albert die News ganz nebenbei bei einer Preisverleihung ausgeplaudert. "Mein Neffe Louis und seine Frau sind heute Eltern einer Tochter geworden", hatte er damals laut Monaco-Matin erzählt. Währenddessen hatten die frischgebackenen Eltern noch ganz ungestört den neuen Alltag mit ihrem Säugling genießen können.

Instagram / louisducruet Familienhund Pancake und Victoire, Tochter von Louis Ducruet und Chevaillier

Getty Images Louis Ducruet mit Marie Chevallier und Prinz Albert II. auf einem Event in Monaco

