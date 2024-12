Erstes Weihnachten: Louis und Marie Ducruet teilen Babyfoto

Louis Ducruet (32) und seine Frau Marie haben ihre Familie vergrößert und teilen ihr Glück erstmals mit der Öffentlichkeit. Pünktlich zu Weihnachten posteten die beiden ein Foto auf Instagram, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Hund Pancake, ihrer erstgeborenen Tochter Victoire und ihrem jüngsten Familienzuwachs Constance posieren. Die kleine Constance kam Anfang Dezember 2024 zur Welt und trägt auf dem festlichen Schnappschuss einen niedlichen Strampler mit Weihnachtsmotiv. "Frohe Weihnachten von uns fünf", schrieben die stolzen Eltern unter das Bild, wobei sie die Gesichter ihrer Kinder aus Rücksicht auf deren Privatsphäre mit dem weißen Schriftzug "Merry Christmas" verdeckten.

Marie hatte schon kurz nach der Geburt ihrer zweiten Tochter die Ankunft von Constance via Social Media verkündet. "Unsere Familie wächst mit der Ankunft unserer kleinen Constance", schrieb die zweifache Mutter voller Stolz. Die beiden Schwestern liegen altersmäßig dicht beieinander: Victoire wurde im April 2023 geboren. Das Paar hatte sich bewusst für diesen geringen Altersunterschied entschieden. In einem Interview mit Point De Vue verriet Marie über ihre erste Tochter: "Victoire ist so ein liebes Baby. Sie lässt einen all die kleinen Ärgernisse vergessen. Sie schläft die Nacht durch, sodass wir uns nicht beschweren können." Auch der Familienhund Pancake liebt den neuen Familienzuwachs von ganzem Herzen. So erzählt Louis der "Point De Vue": "Als er Victoire das erste Mal schreien hörte, war er ein wenig gestresst. Er ist sehr beschützend ihr gegenüber und schaut oft nach Victoire. Die beiden haben angefangen, miteinander zu spielen. Pancake und Victoire haben eine wunderschöne Beziehung zueinander."

Louis, der Sohn von Prinzessin Stéphanie von Monaco (59), sprach zudem über die Unterstützung durch seine Mutter. Diese sei sehr in ihren Alltag eingespannt, lasse es sich aber nie nehmen, so viel Zeit wie möglich mit ihren Enkelkindern zu verbringen. Besonders die Geburt von Victoire, Stéphanies erstem Enkelkind, sei hochemotional gewesen. Die gesamte Familie, darunter auch Louis' Vater Daniel Ducruet und seine Großmutter mütterlicherseits, sei noch am Tag nach der Geburt ins Krankenhaus geeilt, um die Kleine zu begrüßen. Louis und Marie, die sich 2011 während ihres Studiums kennengelernt und 2019 geheiratet hatten, zeigten sich in Interviews immer wieder begeistert über ihre mittlerweile fünfköpfige Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / louisducruet Familienhund Pancake und Victoire, Tochter von Louis Ducruet und Chevaillier

Anzeige Anzeige

Getty Images Louis Ducruet mit seiner Mutter Prinzessin Stéphanie

Anzeige Anzeige