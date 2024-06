Schönes Familienfoto: Prinzessin Madeleine feiert Geburtstag

Heute feiert Prinzessin Madeleine ihren 42. Geburtstag! Zu diesem schönen Anlass veröffentlichte das schwedische Königshaus ein neues Foto von der Prinzessin und ihrer Familie auf dem offiziellen Instagram-Account. Darauf strahlt die Prinzessin mit ihrem Mann Chris O'Neill (49) und ihren drei Kindern um die Wette. Während Papa Chris und Sohnemann Prinz Nicolas (8) in schicke Anzüge gekleidet sind, tragen Prinzessin Leonore (10) und Adrienne (6) sich gleichende hellblaue Kleider. Die beiden Töchter sind farblich perfekt auf den Look ihrer Mutter abgestimmt – sie trägt einen Plisseerock und eine Jacke in der gleichen Farbe. In der Caption wird verkündet: "Prinzessin Madeleine und Familie ziehen jetzt nach Schweden. Nach einigen Jahren im Ausland haben Prinzessin und Herr Christopher O'Neill beschlossen, dass die Familie vorerst in Stockholm wohnen soll."

Schon vor wenigen Tagen wurde der Umzug in das Heimatland der Prinzessin vom Palast das erste Mal angekündigt. Trotzdem freuen sich die Fans der königlichen Familie, ihre Prinzessin bald wieder bei sich zu haben. "Herzlichen Glückwunsch und willkommen zu Hause, Prinzessin!", heißt es vermehrt in den Kommentaren unter dem Foto. Viele bewundern allerdings auch die feinen Looks der Familie und schreiben: "Immer so schön und inspirierend gekleidet, unsere Prinzessin." und "So ein schönes Familienbild! Wirklich hübsch, Prinzessin! Ich wünsche dir einen wundervollen Tag!"

Im Jahr 2013 heiratete Prinzessin Madeleine Chris, der ein britisch-amerikanischer Geschäftsmann ist. Mittlerweile ist es über elf Jahre her, dass die royale Familie permanent in Schweden gewohnt hat. Denn als die königlichen Nachkommen noch klein waren, reiste die Familie zwischen London, Miami und Stockholm hin und her. Angeblich hatte Madeleine es unter dem ständigen Rampenlicht in der Heimat nicht lange ausgehalten und wollte mehr Privatsphäre für sich und ihre Familie, berichtete Gala 2019.

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrer Familie

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden und Chris O'Neill

