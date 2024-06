Jason Momoa strahlt mit Teenie-Tochter auf dem Red Carpet

Jason Momoa (44) ist inzwischen ein fester Bestandteil der Crème de la Crème von Hollywood. Mit seinen Filmrollen konnte der gebürtige Hawaiianer bereits so einige Erfolge verbuchen. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat scheint er sein Glück gefunden zu haben. Inzwischen ist er zweifacher Vater – und könnte wohl kaum stolzer sein. Das beweist der Schauspieler nun mal wieder auf der Premiere seines neuesten Films. Zu dieser erscheint Jason auf einem Motorrad in Begleitung seiner Teenager-Tochter Lola (16). Wie echte Vollprofis posieren die beiden ganz cool Seite an Seite für die Kameras und stehlen dem restlichen Cast regelrecht die Show.

Nicht nur in Sachen Bühnenpräsenz, sondern auch in puncto Fashion scheint die 16-Jährige ihrem Vater keineswegs nachzustehen. Während Jason sich in einer stylishen, braunen Motorradweste mit passenden Patches, einem schwarz-weiß gestreiften Shirt und einer verwaschenen Jeans zeigt, ist auch sein Spross ähnlich modisch unterwegs. Lola überzeugt in einer schwarzen Lederjacke, die sie mit einer lässigen Jeans und einer coolen Sonnenbrille kombiniert. Wie wohl sich der Teenager trotz des Medienrummels vor Ort an der Seite seines Vaters zu fühlen scheint, ist dabei kaum zu übersehen. Das Grinsen kann sich das Duo auf den Aufnahmen des Events offenbar nicht verkneifen.

Zuletzt machte Jason mit seinem Liebesleben von sich reden. Denn nachdem er 2017 die Trennung von seiner langjährigen Partnerin Lisa Bonet (56) bekannt gegeben hatte, zeigte er sich vor einigen Wochen ganz verliebt mit einer neuen Frau: Adria Arjona (32). Damals teile der Aquaman-Darsteller einige Pärchenaufnahmen auf seinem Instagram-Profil und schrieb dazu liebevoll: "Wir sind so dankbar für alle, die ihre Häuser geöffnet haben, um mit neuen und alten Freunden Erinnerungen zu schaffen und ein weiteres unglaubliches Abenteuer meiner Liebe zu teilen." Auf einem der Bilder war zu sehen, wie die Beauty auf seinem Schoß sitzt, während er die Arme um sie schlägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa und seine Tochter Lola, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Adria Arjona im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Aufnahmen von Jason und seiner Tochter? Ich finde sie supersüß! Na ja, ich finde das Ganze nicht so besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de