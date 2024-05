Neu verliebt! Jason Momoa teilt Paarfotos mit Adria Arjona

Jason Momoa (44) hat wieder eine Frau an einer Seite! In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass der Schauspieler in festen Händen ist. Nun macht er seine neue Beziehung auf Instagram publik. Er teilt eine Reihe von Bildern, die während seiner Japan-Reise entstanden sind. Auf mehreren Fotos ist Adria Arjona zu sehen – auf einem sitzt sie sogar auf Jasons Schoß und wird liebevoll von ihm umarmt. In dem Beitragstext schreibt er: "Wir sind so dankbar für alle, die ihre Häuser geöffnet haben, um mit neuen und alten Freunden Erinnerungen zu schaffen und ein weiteres unglaubliches Abenteuer meiner Liebe zu teilen."

Vor wenigen Tagen wurde Jason bei der Basingstoke Comic Con 2024 bereits darauf angesprochen, ob er noch Single sei. Der Aquaman-Star antwortete allerdings: "Ich bin sehr wohl in einer Beziehung." Die Partnerschaft bestehe auch schon seit einer Weile. Auf die Frage, wer seine Freundin sei, gab er zu verstehen, dass man das sehr bald herausfinden würde.

Jason und Adria standen 2021 zusammen für "Sweet Girl" vor der Kamera. Die Romanze soll jedoch erst etwas später entstanden sein. "Sie treffen sich schon seit einiger Zeit und sind sehr glücklich miteinander", gab ein Insider gegenüber Just Jared preis. Während der Dreharbeiten des gemeinsamen Films war Jason noch mit Lisa Bonet (56) verheiratet. Nach der Trennung Anfang 2022 soll er für wenige Monate mit Eiza González (34) liiert gewesen sein.

Getty Images Adria Arjona, Schauspielerin

Getty Images Jason Momoa im November 2022

