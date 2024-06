Junge Freundin für Olli? Sandy Meyer-Wölden spricht Klartext

Oliver Pocher (46) ist seit seiner Trennung von seiner zweiten Ehefrau Amira Pocher (31) Single geblieben. Und das findet seine erste Ehefrau Sandy Meyer-Wölden (41) besonders gut, denn sie hat keine Lust auf die wechselnden Liebschaften ihres Ex-Mannes, wie sie gemeinsam mit dem Comedian in dem Podcast "Diese Pochers! Frisch recycelt" verrät. Doch eins würde ihr noch weniger passen: eine junge Frau. "Das wird in unserer Familie aber so nicht laufen. Deine Tochter wird nicht zulassen, dass du eine 22-Jährige heiratest!" Seine älteste Tochter ist 14 Jahre alt und ist eines der drei gemeinsamen Kindern des Ex-Paares.

Im weiteren Gespräch wünscht Sandy sich für ihren einstigen Mann nur das Beste, wie sie betont: "Du kannst doch auch einfach mal ein bisschen allein bleiben und dann jemanden auf Augenhöhe kennenlernen." Doch dass Oliver gerne Jüngere datet, zeigte er bereits mit seiner Ex-Frau Amira, die 15 Jahre jünger als er ist. Nach vier Ehejahren hatten sie im August 2023 ihre Trennung bekannt gegeben.

Dass sich Oliver mit seiner Ex-Frau Sandy noch sehr gut versteht, hatten sie vor wenigen Wochen bereits bei dem Bild Brauhaus Battle bewiesen. Das Ex-Paar gewann gemeinsam das Turnier. Die drei Kinder des 46-Jährigen waren mit von der Partie, was ihn besonders freute: Sie haben zweieinhalb Monate Ferien, und die haben gerade begonnen. Jetzt sind sie zweieinhalb Monate bei mir", erzählte Olli gegenüber Bild. Normalerweise leben sie mit Mama Sandy in den USA, weshalb er die Zeit mit ihnen ganz besonders genießt.

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Pocher

