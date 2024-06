Oliver Pocher und Sandy gewinnen das Bild Brauhaus Battle!

Gestern fand zum ersten Mal das Bild Brauhaus Battle in Wuppertal statt. Acht deutsche Promis traten in Zweierteams bei klassischen Kneipenspielen gegeneinander an. Von Bierkrug-Curling über Darts bis hin zum Bauen von Kartenhäusern aus Bierdeckeln – in sieben Spielen galt es zu beweisen, wer der wahre Wirtshaus-Champion ist! Statt Punkten wurden nach jedem Spiel Tischtennisbälle vergeben, die im großen Finale zum Einsatz kamen. Der Abend gipfelte in einem nervenaufreibenden Beerpong-Turnier, bei dem Oliver Pocher (46) und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) als stolze Sieger hervorgingen! Das Publikum bejubelte das einstige Paar, doch ihre treuesten Fans verfolgten den Wettkampf von hinter den Kulissen: Ihre drei gemeinsamen Kids waren völlig aus dem Häuschen, als ihre Eltern mit sechs Treffern den Sieg holten. "Wir feiern jetzt mit unseren Kindern, der Pokal gehört ihnen", lauteten Ollis erleichterte Siegesworte gegenüber Bild.

Dabei sah es für Sandy und den Komiker gar nicht mal so gut aus. Mit 16 – und somit den wenigsten – Tischtennisbällen hatte Team Pocher die schlechtesten Voraussetzungen für das finale Beerpong-Match. Nichtsdestotrotz konnten sie ihre Gegenspieler aus Team Reality schlagen: Bei Diogo Sangre (29) und Max Bornmann versagten kurz vor Schluss die Nerven und der alles entscheidende Ball ging daneben. Platz drei im Kneipen-Wettkampf belegte Team Malle mit Ikke Hüftgold (47) und Danni Büchner. Das Schlusslicht des Abends bildete Team Tornado, bestehend aus Ron Bielecki (25) und Calvin Kleinen (32). Auf seine Teamleistung mit Sandy ist Olli besonders stolz: "Wir hatten Zielsicherheit und Nervenstärke."

Dass die Kinder des 46-Jährigen mit von der Partie waren, freute ihn ganz besonders. "Sie haben zweieinhalb Monate Ferien, und die haben gerade begonnen. Jetzt sind sie zweieinhalb Monate bei mir", erzählte Olli. Normalerweise leben die drei mit Mama Sandy in den USA, weshalb er die Zeit mit ihnen ganz besonders genießt. Ein paar Pläne hat er für die kommenden Wochen jedenfalls schon geschmiedet: "Wir gehen zu Konzerten von Nicki Minaj (41), Taylor Swift (34), Olivia Rodrigo (21) und Coldplay. Wir machen alles!"

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model

